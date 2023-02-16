把握228連假參觀台南車展 加碼搖滾春天演唱會就是嗨

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葉澤山表示，台南汽車及其零件製造業廠商約500多家，不乏隱形冠軍企業，產品稱霸全球，首屆的台南車展提供汽機車零配件產業優質展銷交流平台，並增加參展商產品曝光機會，創造汽機車產業鏈商機。展覽結束隔天晚間市府也將加碼舉辦「TAINAN搖滾春天演唱會」，以推廣大台南會展中心兼具展覽、演唱等多元軟硬體設施功能，不僅提供專業人士資訊交流的場域，也提供民眾更豐富的活動體驗。
經發局局長林榮川指出，本次車展展期從2月24日至2月27日，共4天規劃展出「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車零配件展」等3大主題，提供汽機車產業優質的展銷交流平台，同時結合專業展與消費展的特性，集結近百家廠商參展，展出規模達422格攤位，現場超過20個國內外各大知名汽機車品牌外，還有汽機車零配件區和汽機車周邊產業區，呈現豐富多元汽機車產業的供應鏈，民眾填問卷即可免費參觀。「TAINAN搖滾春天演唱會」將於2月18日中午12點線上開放免費索票，請民眾把握搶票時機。
車展開幕當天將號召12輛超級跑車於展館前廣場助陣，包括保時捷、麥拉倫、法拉利、林寶堅尼等品牌，展覽現場攤位亦有價值3,000萬以上的多款勞斯萊斯展示，歡迎大家把握機會一睹頂級車款風采。2月28日連假最後1天是臺南2023年首場「TAINAN搖滾春天演唱會」，除了熱門夯團「告五人」、金曲最佳樂團「麋先生」、從節目「原子少年」出道的超能量青春男團「AcQUA源少年」、AKB48官方海外姊妹團體「AKB48 Team TP」、饒舌教父「大支」，更再次邀請跨年來台南演唱的人氣男團「五堅情」開唱，今日也特別邀請AcQUA源少年帶來精彩的演出。「AcQUA源少年」成員黃莑茗表示很高興能夠回到家鄉台南演出，也向粉絲朋友們喊話，歡迎大家連假到台南旅遊。