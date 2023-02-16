WBC／雙帥先發餅總直言理想　談張育成大讚「很好耶」

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林岳平指出兩位投手的球速、控球都有在狀況內，下一輪熱身賽的先發兩人會互換順序登板，並會視兩人明天過後的恢復狀況來安排增加的投球局數。
張育成今天兩打數都敲出安打，餅總表示這是他加入集訓後第一次上場打擊，並且面對林凱威這種有速度的投手，就有辦法擊出強勁地穿越安打，看得出他的擊球力道確實是球隊中頂尖的選手，而在今天的比賽中張育成不只打擊亮眼，還上演一次撲接美技，餅總認為他的守備本來就不錯，之後會讓他嘗試與不同選手做搭配。
捕手吉力吉撈·鞏冠之前被質疑守備能力不出色，在經過兩場練習賽後，展現出自己的守備能力，今天還上演一次精彩的盜壘阻殺，抓到想盜往二壘的味全龍隊友曾傳昇，林岳平直言他蹲捕的狀況「相當好」，認為大家對他的守備有疑慮，但教練團希望讓他透過練習賽調整，在往後的比賽都能上場守備。
旅美內野小將鄭宗哲，熱身賽也展現出不俗的長打火力，餅總認為他「本來就有這個能力」，反而是對於要把他放在哪一棒比較傷腦筋，所以今天將他放在第一棒試試看，並要試著幫他把火燙的打擊感覺延續到經典賽開賽。
兩場對戰味全龍的熱身賽，台灣隊敲出近30支安打，打回27分，火力十分凶猛，但餅總不敢大意，認為現階段是在調整的狀況，對球員的心理壓力比較小，等到之後進入比賽狀態，希望球員們能跟熱身賽一樣做好自己的揮擊。