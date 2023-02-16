女子睡醒「半邊麻痺」竟是嚴重缺乏維B12！　專家示警：後果恐不可逆

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凱莉在幾番掙扎之下好不容易地睡著了，不料隔天早上醒來時刺痛感竟蔓延至雙臂、手腳和腿部，被嚇壞的凱莉只好蹣跚地走到附近的緊急護理中心求診，但當時醫生卻在沒有進行任何檢測之下將她診斷為病毒感染，甚至沒有為她開治任何藥物處方。
幾天后凱莉因病情沒有減緩便尋求內科醫師診治，醫師馬上為她抽血檢驗，5天後血液報告顯示原來她患有「嚴重的維生素B12缺乏」，而這時凱莉已經變得極度虛弱。
出現症狀時表示已長期缺乏
根據神經內科醫師指出，一般人體內的維生素B12水平為300pg/ml左右屬於正常，少於200pg/ml就算低，而凱莉的B12值僅175pg/ml左右。神經學教授說明，維生素B12 值並不會在一夜之間暴跌，並且大多數患者在初期時豪無症狀，往往是因為多年沒有治療才會出現症狀，加上維生素B12缺乏的症狀大多屬於非「特異性症狀」如認知功能下降、疲勞、舌頭腫脹、手麻腳麻、以及行走困難等，因此也難以被醫師診斷出來。
2大主因
維生素B12缺乏的2大主因是「吸收不良」和「攝取不足」，例如患有萎縮性胃炎（Atrophic gastritis）或麥麩不耐症（Celiac disease）會抑制維生素B12在腸胃的吸收；而肉類是維生素B12的主要來源，也是導致嚴格素食主義者或素食者容易缺乏維生素B12的原因。
專家提醒，年紀的增長會增加長者面臨維生素B12缺乏的風險，也建議女性在懷孕和全母乳餵養期間，一定要確保攝取足夠的維生素B12，因為缺乏維生素B12會對胎兒和嬰兒產生重大的影響。
後果不可逆轉
專家警告，維生素B12缺乏的症狀出現後如果不及時治療，將會造成不可逆轉的神經損傷，如無法正常行走、永久性肌肉緊繃、喪失腿部運動功能等；此外，體內維生素B12不足也會影響紅血球的形成，進而增加心臟衰竭的風險、並提升罹患失智症的機率。
治療需時間恢復
維生素B12缺乏的療程看似簡單，只需注射維生素B12長達1個月、之後再服用補充劑；然而人體需要一段時間來糾正維生素B12水平，若已引發神經系統症狀，那麼病症可能會維持3個月至一年才會有所改善。
而凱莉也以為打針後不久就能消減症狀，但卻在治療期間症狀加劇、甚至嚴重影響日常生活，除了腳麻、食慾不振、常常無法按時進食、腦霧、頭痛、失眠之外，甚至視力也變得模糊，直至5個月後才完全恢復正常狀態。
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