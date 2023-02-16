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擺脫不了「原生家庭的魔咒」？心理師給你「4解藥」化解傷痛、戰勝恐懼

擺脫不了「原生家庭的魔咒」？心理師給你「4解藥」化解傷痛、戰勝恐懼
擺脫不了「原生家庭的魔咒」？心理師給你「4解藥」化解傷痛、戰勝恐懼

每日健康-每日都做得到的健康

「原生家庭」顧名思義是指童年陪伴自己成長的家庭，心理師指出，原生家庭其實大大影響了我們的個性、婚姻、人際關係，甚至是看事情的價值觀，也許很多人不自覺，但這些影響足以伴隨我們一生；而當初大人也是第一次學習當父母，教養過程中難免讓小孩受到傷害，而有些傷痕已形成刻骨銘心的記憶，很難輕易被掩蓋抹滅。

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4方法：揮別原生家庭影響

台北童伴心理治療所副所長余佳容心理師在臉書粉專《芬妮愛禪繞§余佳容心理師》分享以下幾個方式，希望幫助大家把原生家庭所帶來的傷痛，慢慢轉化為生命的力量，才能奪回生命的主宰權！

示意圖/Pexels
示意圖/Pexels
心理師余佳容 授權提供
心理師余佳容 授權提供
接受與面對

事實上，家庭所帶來的影響不是最痛，但抗拒逃避才是最大的痛苦。忽視它不會讓事情變更好，唯有接受才有辦法面對，內心才會漸生力量去改變、成長。

余佳容提醒，極端想要「證明不同」的想法也是不接受的一種。

破除「強迫性重複」

在原生家庭得到的影響，會不自覺地重複在生活中。余佳容鼓勵大家試著思考「童年時你常有的負面情緒有哪些」、「小時候最想被滿足的心理需求」，例如渴望被關注、渴望公平、渴望被看見等，然後把答案列出來，並練習從生活中覺察自己。久而久之，當強迫性重複又要發生時，就能漸漸發現它的存在並且試著避開。

辨識情緒

童年沒有被滿足的需求（像是安全感、信任、關愛等），在長大後碰上類似情境，情緒便會一湧而上。這時必須先讓自己靜下心來，知道這是過往的經歷又來擾亂你，試著告訴自己「我在那時的確很受傷，只是那個經歷又來干擾我，我現在都好了、沒事了」。

自我療癒

要學習擁抱你內在的小孩，告訴它之後遇上同樣的情緒時，你不會扔下它不管，藉此療癒內心深處那個幼時受傷的你，找回支持自己的力量。放過自己，也放過別人，時常記得與內心的自己對話。

余佳容認為，過去就應該留在過去，因為過去被視為幫助我們為未來做出更好決策的工具。每個經歷都應該被視為人生旅途中的畢經過程，而不是給自己帶來情緒壓力和恐懼。

余佳容提醒大家，如果事情嚴重到影響生活狀態，請尋求具有心理學專業的諮商師幫助。

本文經 心理師余佳容 臉書粉專《芬妮愛禪繞§余佳容心理師》授權報導

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