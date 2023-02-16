3C要用、眼睛要顧！營養師推薦「8種護眼營養素」通通吃起來

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師Ruby兔子在IG粉專《rabbit_nutrition》發出警告，長期忽略眼睛求救訊號後果會不堪設想，除了會導致視力損傷，還可能會罹患乾眼症、黃斑部病變、白內障、青光眼等眼睛疾病，而且這些疾病都有年輕化的趨勢。
日常生活中如果你是超級重度3C使用者、每天長時間戴隱形眼鏡者、幾乎天天舒服窩在冷氣房者、一整天窩在沙發裡看電視、長時間拼命努力奮鬥讀書者，Ruby向你推薦以下8大營養素，透過改善飲食保護眼睛：
葉黃素(保護黃斑部、過濾藍光和紫外光)
補充來源：如菠菜、芥菜、綠色豌豆、玉米等。
玉米黃素(減少藍光的氧化壓力、預防眼睛病變)
補充來源：如玉米、南瓜、甜椒等。
花青素(可抗氧化、改善眼睛疲勞、降低眼壓、
維持瞳孔與水晶體正常運作)
補充來源：如櫻桃、藍莓、葡萄、茄子、萵苣等。
維生素C(增強抗氧化力、滋潤眼睛黏膜、製造淚液)
補充來源：如芭樂、柳丁、奇異果、綠花椰菜等。
維生素B群(保護眼睛黏膜的完整性)
補充來源：如燕麥、大麥、糙米、肉類、綠色蔬菜等。
維生素A(加強暗視力、助淚液分泌、預防黏膜乾燥)
補充來源：如胡蘿蔔、地瓜、芒果、甜椒、柑橘等。
維生素E(具強抗氧化力、助於中和視網膜的自由基)
補充來源：如堅果、橄欖油、亞麻仁油、葵花籽油等。
DHA (可舒緩乾眼症狀、維持視網膜健康)
補充來源：如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等。
最後Ruby提醒大家，每次用眼50分後，記得要休息10分鐘哦！
本文經 營養師Ruby兔子IG粉專《rabbit_nutrition》授權報導
延伸閱讀
拔智齒好難受！ 牙醫揭「4重點」照護：流質、冰敷、多休息
家長們注意！ 「拉繩窗簾」恐對兒童的生命構成安全隱患