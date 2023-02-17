把握今明兩天好天氣！各地普遍回溫 下週這天還會變冷
中央氣象局表示，今（17）日冷氣團減弱，各地氣溫持續回升，不過清晨中部以北及東北部低溫普遍只有12到15度，並持續針對花東地區和金門發布低溫特報，金門縣有6度以下氣溫發生的機率，花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。
編輯中心／綜合報導
氣象局說，今日大環境風場轉為偏東到東南風，白天回溫的情況更明顯，除了竹苗及中部沿海高溫在19度左右外，其他各地高溫都可以來到22至25度，高屏更有機會來到26、27度，普遍都較為舒適溫暖；水氣仍偏少，各地大多為晴到多雲，只有東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。
氣象局指出，明日氣溫和今日相似，溫度還會持續回升，白天更為舒適溫暖，不過早晚仍偏涼到偏冷；各地大多為多雲到晴，只有東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨；但下週起，東北季風又會增強，使得北部、東北部轉涼，並為局部短暫雨的天氣，恆春半島及南部山區也會有局部短暫雨，其他地區為多雲。
至於最冷的時間點，氣象局預計會發生在週二（21日）晚至週三（22日）晨，強度接近大陸冷氣團等級，提醒民眾多加留意，並隨意注意氣象局天氣預報。（編輯：林莞茜）