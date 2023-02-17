雙北「打疫苗送500元禮劵」規定一次看！　未來將全國實施？王必勝這樣回

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各縣市出招催打疫苗 北市符規定者送500禮劵為鼓勵民眾接種新冠疫苗，各縣市出招催打氣。春節前，新竹市宣布，1月18日起設籍新竹市55歲以上且領有身心障礙證明的民眾，於新竹市三區衛生所接種莫德納BA.4/5雙價疫苗就送500超商禮劵，限量500份送完為止。
近日，台北市、新北市政府也祭出打疫苗送500元禮劵的獎勵措施。台北市衛生局宣布，2月20日至3月20日設籍台北市50歲以上的民眾，在台北市合約醫療院所或接種站點，接種任一追加劑，就可獲得500元商品禮券。
目前，台北市疫苗預約平台正在進行第51期預約，並將於2月17日（週五）晚間21時截止本期預約。
第51期預約成功的民眾將在2月20日－2月26日接種，需攜帶身分證（或其他設籍地證明文件）、健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。台北市衛生局呼籲，符合接種對象的民眾應踴躍預約接種。
新北65歲以上打疫苗 不限廠牌、劑次送禮劵而新北市衛生局為提升長者COVID-19疫苗覆蓋率，也宣布2月15日起至3月1日，凡是設籍新北市的65歲以上長者以及55歲原住民，於新北市轄內衛生所接種新冠疫苗，不限廠牌、不限劑次，即可領取500元禮劵1份。
第25期新北市疫苗接種預約平台也已開放預約，本期預約將在2月17日（週五）晚間20時截止，接種時間為2月20日至2月26日。符合500元禮劵領獎資格的民眾需攜帶身分證、健保卡、疫苗接種紀錄卡領取。
未來全國打疫苗送禮劵？ 王必勝：依各縣市決定雙北祭出獎勵機制催打氣，日前指揮中心也報告，「加強次世代疫苗接種」是指揮中心未來工作重點之一。許多人就好奇，未來接種疫苗領500元禮劵的獎勵政策是否會全國實施？
指揮中心指揮官王必勝表示，指揮中心積極拜訪各縣市，台北、新北推出的疫苗獎勵機制是很好的鼓勵措施，但每個縣市是否推行這樣的措施要依各縣市決定，決定的因素包含財務、策略等考量。
王必勝也提到，在與各縣市接觸的過程當中也發現，由於所在的位置不同，民情不同，有效的催打方式差異其實蠻大的，因此，對於疫苗接種的鼓勵政策指揮中心也尊重各縣市決定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56849
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