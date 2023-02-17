不想HER2乳癌復發轉移　「強化輔助治療」降3成風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
振興醫院乳房治療中心常傳訓部主任指出，HER2是一種在許多人體組織都能看見的蛋白質，例如消化器官、腎臟、卵巢、乳房， HER2陽性乳癌則因其過度表現，將主導一系列的連鎖反應，有利於腫瘤細胞生長，約有7成左右病人完全可以在妥當治療後達到長期無疾病惡化存活，但仍有2-3成病人飽受復發轉移的威脅。
高復發風險族群照過來！強化輔助治療降風險早期HER2乳癌的治療目標是防止後續復發及轉移，常規治療是先進行術前輔助治療，再做手術治療，手術後接續術後輔助治療。常傳訓醫師說， HER2乳癌的高復發風險族群，包括「腫瘤大於2公分」、「有淋巴結轉移」或「手術後腫瘤未完全去除」的病人，建議在術後輔助治療後，接續為期一年、每天口服一次的新一代小分子標靶藥物進行「強化輔助治療」，能進一步降低30%到40%的5年復發風險。
新一代小分子標靶藥物 血腦屏障進得去HER2乳癌常見轉移部位包括骨頭、肺部及腦部，而腦部治療最爲棘手，因爲有BBB「血腦屏障」，癌症進得去但藥物不易進入。常醫師解釋，新一代小分子標靶藥物因爲其小分子特性，相對傳統大分子標靶藥物，更能夠穿透血腦屏障，因此有利於針對進入腦部的癌細胞進行抑制，進而預防復發，也在大型研究中發現有降低腦轉移的趨勢。
常醫師進一步指出，雖然強化輔助治療能爲病人帶來好處，但也可能帶來腹瀉的副作用問題，病患接受治療前，將充分瞭解治療的利於弊，才能以自行權衡接受治療的需求。醫師呼籲，HER2乳癌已有越來越多的治療武器，醫師呼籲患者應定期接受乳房攝影檢查，把握黃金時機，早期發現治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56783
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw