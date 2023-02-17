劉文正心肌梗塞險死！醫：留意奪命溫差　有2症狀快就醫

為何6成消費者不滿音波拉提效果？醫師提供3個醫美保養建議

為何6成消費者不滿音波拉提效果？醫師提供3個醫美保養建議
為何6成消費者不滿音波拉提效果？醫師提供3個醫美保養建議

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】音波保養日益受到歡迎，全球最大醫學美容集團日前舉辦「即視青春。拉提隨我」記者會，公開在台針對589名消費者進行音波拉提問卷調查結果，數據顯示超過6成消費者在做完音波保養不滿意拉提效果，有超過5成消費者認為拉提維持時間不夠長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長彭賢禮醫師、醫美診所院長黃政傑醫師，解讀調查數據與過往臨床案例，提醒音波拉提成效提升的關鍵來自於「精準、安全」的施打，如美國音波透過即視型超音波顯像技術精準拉提，可有效提升保養效果及維持時間，美麗不盲從，先從不盲打開始！

知名醫學美容集團台灣洪淑芬總經理表示：「美國音波的即視顯像功能，獲得國際醫療審查權威機構美國食品藥物管理局FDA及台灣衛福部認證，且是一種全球新興備受矚目的非侵入性肌膚保養技術，近年尤其受到亞太區消費者喜愛。」

6成消費者不滿拉提效果、5成認為維持時間太短，醫美權威提醒「精準、安全」是關鍵

專業美容醫學集團長年關注消費者需求，公布「音波拉提問卷大調查」，問卷內容針對台灣589名消費者進行調查，調查結果顯示：

  • 針對醫美治療選擇上，86%消費者傾向非侵入式，如音波、電波；14%消費者傾向侵入式。選擇非侵入式音波保養的主因為不需開刀(72.8%)、沒有傷口(68%)、能快速看到效果(63.1%)、較無恢復期(60.2%)。
  • 消費者主要希望透過音波拉提臉部皮膚鬆弛(82.5%)、促進膠原蛋白增生(58.3%)、拉提輪廓線 (54.4%)、拉提紋路(48.5%)、拉提雙下巴(35%)、拉提下垂眼皮 (33%)、拉提皮膚鬆弛身體部位 (20.4%)。
  • 有體驗過音波拉提的消費者，多數進行保養後不滿意的原因來自拉提效果不如預期(65.4%)、維持時間太短(57.7%)。而沒有體驗過音波拉提、想嘗試的消費者，最在乎保養後立即拉提的效果(72.7%)，及希望維持效果能較長(63.6%)。
  • 9成以上消費者願意多付出成本選擇獲得國際權威機構－美國食品藥物管理局FDA認證，品質與安全性更有保障的音波拉提儀器，並在施作音波拉提過程中，透過即視影像顯示清楚看見醫師施作的皮膚層，更精確施打到正確的位置。
彭賢禮醫師提醒：「許多消費者對於音波保養有迷思，甚至可能因聽過音波保養有效果進而施打，選對音波才是真正關鍵！音波維持效果長的關鍵來自儀器施打的深度以及精準度，才能在適當深度提供適量熱能，刺激膠原蛋白及彈力蛋白的增生，讓肌膚在幾乎沒有修復期的情況下進行自然拉提，並且可以為消費者量身打造屬於自己的肌膚保養方式。而擁有美國食品藥物管理局FDA認證的儀器，在施打過程能提供穩定且較佳的治療品質，提醒想進行音波保養的消費者優先注重精準與安全這兩大要點。」

即視影像可準確掌握施打位置與深度，減少併發症的發生率

時常於第一線提供音波拉提服務的黃政傑醫師，則分享「不同年齡層的人需求不同，並非真的要皮膚非常鬆弛才能施打，年輕族群想調整嬰兒肥、泡泡臉，也是可以通過音波讓臉型更加緊緻。然而施打音波過程，若是探頭拿得不夠服貼，就容易打在不對的層次，輕則無效，重則燙傷。透過即視影像顯示可以清楚看見醫師施打的皮膚層，協助醫師精準施打位置及深度，可有效降低因為探頭不夠服貼而產生的併發症，讓音波拉提非盲打，從未施作過的民眾也能對音波拉提感到更加安心。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56829

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

不想HER2乳癌復發轉移　「強化輔助治療」降3成風險

雙北「打疫苗送500元禮劵」規定一次看！　未來將全國實施？王必勝這樣回

擺脫不了「原生家庭的魔咒」？心理師給你「4解藥」化解傷痛、戰勝恐懼

膝蓋刺痛像「中箭」無法動彈！醫揭「 4招提早護關節」老了也不怕退化

我是廣告 請繼續往下閱讀