為何6成消費者不滿音波拉提效果？醫師提供3個醫美保養建議

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知名醫學美容集團台灣洪淑芬總經理表示：「美國音波的即視顯像功能，獲得國際醫療審查權威機構美國食品藥物管理局FDA及台灣衛福部認證，且是一種全球新興備受矚目的非侵入性肌膚保養技術，近年尤其受到亞太區消費者喜愛。」
6成消費者不滿拉提效果、5成認為維持時間太短，醫美權威提醒「精準、安全」是關鍵專業美容醫學集團長年關注消費者需求，公布「音波拉提問卷大調查」，問卷內容針對台灣589名消費者進行調查，調查結果顯示：
- 針對醫美治療選擇上，86%消費者傾向非侵入式，如音波、電波；14%消費者傾向侵入式。選擇非侵入式音波保養的主因為不需開刀(72.8%)、沒有傷口(68%)、能快速看到效果(63.1%)、較無恢復期(60.2%)。
- 消費者主要希望透過音波拉提臉部皮膚鬆弛(82.5%)、促進膠原蛋白增生(58.3%)、拉提輪廓線 (54.4%)、拉提紋路(48.5%)、拉提雙下巴(35%)、拉提下垂眼皮 (33%)、拉提皮膚鬆弛身體部位 (20.4%)。
- 有體驗過音波拉提的消費者，多數進行保養後不滿意的原因來自拉提效果不如預期(65.4%)、維持時間太短(57.7%)。而沒有體驗過音波拉提、想嘗試的消費者，最在乎保養後立即拉提的效果(72.7%)，及希望維持效果能較長(63.6%)。
- 9成以上消費者願意多付出成本選擇獲得國際權威機構－美國食品藥物管理局FDA認證，品質與安全性更有保障的音波拉提儀器，並在施作音波拉提過程中，透過即視影像顯示清楚看見醫師施作的皮膚層，更精確施打到正確的位置。
即視影像可準確掌握施打位置與深度，減少併發症的發生率時常於第一線提供音波拉提服務的黃政傑醫師，則分享「不同年齡層的人需求不同，並非真的要皮膚非常鬆弛才能施打，年輕族群想調整嬰兒肥、泡泡臉，也是可以通過音波讓臉型更加緊緻。然而施打音波過程，若是探頭拿得不夠服貼，就容易打在不對的層次，輕則無效，重則燙傷。透過即視影像顯示可以清楚看見醫師施打的皮膚層，協助醫師精準施打位置及深度，可有效降低因為探頭不夠服貼而產生的併發症，讓音波拉提非盲打，從未施作過的民眾也能對音波拉提感到更加安心。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56829
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