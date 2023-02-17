劉文正心肌梗塞險死！醫：留意奪命溫差　有2症狀快就醫

老婦肝癌轉移險致命　標靶藥物接力搶生機

老婦肝癌轉移險致命　標靶藥物接力搶生機
老婦肝癌轉移險致命　標靶藥物接力搶生機

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名70歲家庭主婦，多年前因肝癌接受手術治療，但術後由於沒有定期追蹤，患者的腫瘤又再度復發且轉移至肺部。最後經與醫師討論後，使用一二線標靶藥物接續治療下，肺部的腫瘤因而消失，肝臟的腫瘤也獲得控制，生活品質因此獲得改善。

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沈默殺手蟬聯亞軍　晚期發現平均餘命僅剩半年

大里仁愛醫院胃腸肝膽科莊伯恒醫師表示，根據衛福部110年十大死因統計，被稱作沈默殺手的肝癌已連續42年蟬聯排名前2名。因初期沒有明顯症狀，因此發現時多半已是晚期，平均僅剩3~6個月的存活時間，死亡率相當高。

莊伯恒醫師補充，當發現是晚期肝癌時，患者通常會陷入焦慮的情緒，容易因誤信偏方或是網路假消息而延誤治療，建議應與醫師充分溝通，根據患者狀況評估適合的治療方式，才能達到更好的治療效果。

晚期肝癌治療方式多元　醫師視病情進行個人化治療

莊伯恒醫師說明，延長病人存活期一直是晚期肝癌治療的重要目標，隨醫療科技進步，目前的方式相當多元，除了傳統化療之外，現今還有標靶藥物及免疫療法，醫師會依據患者腫瘤大小、位置、數量及有無轉移來制定個人化治療策略，並考慮使用全身性藥物來治療。

莊伯恒醫師進一步指出，標靶藥物治療晚期肝癌能有效延緩腫瘤惡化速度，若腫瘤持續惡化，則可以再透過第二線藥物接續治療，延長超過26個月的存活期；另外若根據病患的狀況搭配局部治療的話，更可以將病患的存活期延長至38個月。

定期抽血檢查　預防肝癌最佳策略

莊伯恒醫師提醒，肝癌是沈默的殺手，因此建議成人抽血檢查以知道有沒有患有BC肝，若有慢性B型肝炎，或C型肝炎用藥治療完畢後，應每半年至一年就做一次超音波與抽血，提早發現初期5公分以內的肝癌並且治療，才是對抗肝癌最好的策略。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56831

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