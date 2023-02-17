老婦肝癌轉移險致命　標靶藥物接力搶生機

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沈默殺手蟬聯亞軍 晚期發現平均餘命僅剩半年大里仁愛醫院胃腸肝膽科莊伯恒醫師表示，根據衛福部110年十大死因統計，被稱作沈默殺手的肝癌已連續42年蟬聯排名前2名。因初期沒有明顯症狀，因此發現時多半已是晚期，平均僅剩3~6個月的存活時間，死亡率相當高。
莊伯恒醫師補充，當發現是晚期肝癌時，患者通常會陷入焦慮的情緒，容易因誤信偏方或是網路假消息而延誤治療，建議應與醫師充分溝通，根據患者狀況評估適合的治療方式，才能達到更好的治療效果。
晚期肝癌治療方式多元 醫師視病情進行個人化治療莊伯恒醫師說明，延長病人存活期一直是晚期肝癌治療的重要目標，隨醫療科技進步，目前的方式相當多元，除了傳統化療之外，現今還有標靶藥物及免疫療法，醫師會依據患者腫瘤大小、位置、數量及有無轉移來制定個人化治療策略，並考慮使用全身性藥物來治療。
莊伯恒醫師進一步指出，標靶藥物治療晚期肝癌能有效延緩腫瘤惡化速度，若腫瘤持續惡化，則可以再透過第二線藥物接續治療，延長超過26個月的存活期；另外若根據病患的狀況搭配局部治療的話，更可以將病患的存活期延長至38個月。
定期抽血檢查 預防肝癌最佳策略莊伯恒醫師提醒，肝癌是沈默的殺手，因此建議成人抽血檢查以知道有沒有患有BC肝，若有慢性B型肝炎，或C型肝炎用藥治療完畢後，應每半年至一年就做一次超音波與抽血，提早發現初期5公分以內的肝癌並且治療，才是對抗肝癌最好的策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56831
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