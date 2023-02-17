「聽心音 找心病」聽診器也能揪出「心」頭大患！學會呼籲：關懷家人 陪伴就醫、別忘聽心音

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心臟瓣膜疾病。聽心音可望及早揪出心頭大患、及早介入治療
臺灣介入性心臟血管醫學會理事長李文領醫師指出，心血管疾病百百種，有些需要高階診斷儀器才能發現，但像是主動脈瓣膜狹窄/逆流、二尖瓣膜狹窄/逆流或脫垂、三尖瓣與肺動脈瓣狹窄與逆流等瓣膜性疾病，患者心臟結構出了問題，聽診時可以聽到很明確的心雜音，即便不是心臟專科，也能透過聽診器察覺異狀、揪出問題來。
理事長指出，心臟瓣膜疾病在各個年齡層都可能發生，早期找可能完全沒有感覺、即便有症狀也不一定能直接聯想到是心臟發生了問題。尤其是老人家，面對瓣膜疾病症狀，「可能只覺得自己體力差、走不大動，面對醫師時也說不出所以然來。」這時候聽心音就能發揮很大的作用。
「之前曾遇過警覺性很高的診所醫師，聽診時聽到很大雜音，便趕緊將患者轉診到心臟內科，結果進一步檢查、找出患者瓣膜問題。奇蹟性在“早期”聽出毛病來！」
發現早晚預後大不同 若等到症狀明顯 壽命可能只剩二到五年
「瓣膜疾病早期發現很重要！」李文領指出，以主動脈瓣膜狹窄為例，發現期別不同，預後差很多。輕度狹窄時，可能只是覺得走路有點喘，但當重度狹窄、胸口會痛，這時平均壽命可能只剩五年。一旦到了走路會昏厥、就只剩三年。若等到腳都已經腫了、已經心臟衰竭，平均壽命只剩兩年。
一旦患者不自覺、或把症狀當成是老化等現象，很可能把早期原本很容易治療的疾病、拖到後面變成急症、重症才到醫院；不僅「治療風險」變高、「治療成績」也差。所以學會大力支持聽心音、找心病的活動，希望能夠早期發現問題。
治療已有新進展。不開胸也能換瓣膜 生活品質大不同
值得注意的是，有些年齡較長的患者，拒絕就醫其實是擔心即便真找出什麼問題來，自覺年紀這麼大、手術很辛苦，做完也不知道能多活幾年！
對此，李文領理事長指出，「近年部分心臟疾病治療有了突破性進展，以主動脈瓣膜狹窄來說，除了傳統開胸手術，現在已可以經導管置換瓣膜，導管經由股動脈進入血管，做完後再把股動脈微創傷口閉合，手術完第二天患者就活蹦亂跳，在美國，甚至第二天、三天就放病人出院。出院時身上沒有任何傷口。」
「我自已就在患者身上看到戲劇性的變化！」李文領以他的一名患者為例，原本在外院已經診斷主動脈瓣膜狹窄，但是擔心手術風險、不敢積極治療，直到最後因為急性心臟衰竭來住院，「當時患者已經很喘、說是在家裡連躺也躺不住、走幾步就喘，感覺自己可能快要死掉了。」這時候才緊急就醫，後來接受經導管主動脈瓣膜置換，「後來回診時、根本就像是換了一個人，宛若新生。甚至外觀氣色也從邋遢萎靡、變成西裝筆挺！」
家人多關心 醫師多費心。「聽心音 找心病」為長者健康多盡一份心
「因為看到病人的改變、覺得更加值得推廣相關疾病認知。」李文領說，更何況「聽診本來就是基本醫療行為的一部分，成本也很低」，所以學會才會發起這個活動！
學會還特別在文宣放上「小朋友用聽診器幫爺奶聽心音」的照片，希望提醒家人們一起守護長輩健康。除了平時多關心，一但家中長輩有全身無力、走路會喘等看似跟心臟無關的症狀時，千萬不要以為只是老化，陪同就醫時即便是在家裡附近的家醫科、耳鼻喉科診所，一樣可以請醫師幫忙聽個心音。一但發現心臟雜音、再轉診心臟專科進一步檢查。
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