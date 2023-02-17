土耳其救災醫護返台！高醫4名醫護挺身而出　將加強心理照護

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特搜大隊前進災區 心理照護持續追蹤其中王子義主治醫師表示，整個過程他覺得整顆心完全放下的時候，是屏東特搜大隊的全體人員真正踏上台灣土地的時候，因為身為大隊的隨隊醫師，需要時刻掌握全體人員的身體，以及心理狀況，他也說明災區的震憾很大，很擔心隊員們後續的心理負面影響，「心理照護不會現在就停止」，醫療組任務還未結束，還會持續追蹤1到3個月。
屏東特搜大隊 全國第4支通過認證隊伍消防署近年為推動搜救隊伍能力分級，強化中央與地方救災夥伴機制，辦理搜救隊伍申請能力分級檢測。屏東縣消防局早於109年與高醫附設中和紀念醫院簽訂國際人道救援醫療支援協定至今，高醫急診醫學部葉怡亨部長和郭芳里督導帶領急診主治醫師，住院醫師，護理師，一起到屏東特搜大隊，執行交流與實際演練，111年屏東特搜大隊繼台北市、新北市、台東縣之後，成為全國第4支通過認證隊伍，更是直轄市以外西部縣市通過認證的第1支中型搜救隊，成員包含警義消、醫師、護理師（高醫團隊）及結構技師團隊，執行指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業人員。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56847
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