季節變換喘咳不止　自我檢測肺功能

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噴劑擴張劑 短效和長效何建輝醫師進一步說明，徐國勇前部長使用的是「氣霧型短效噴劑」，只要將其中的氣霧型支氣管擴張劑吸入肺中，即可有效緩解急性氣喘發作；另一種民眾常於戲劇所見的，則是「定量氣喘噴劑」，亦多為短效型。
值得注意的是，國際於2019年後修改氣喘治療指引，氣喘發作時雖可使用短效噴劑，但應同時使用長效噴劑（多數為「吸入性類固醇」），能大幅降低因天氣冷或急性發作的頻率。何建輝醫師強調，研究已指出短效定量噴劑若一年使用超過3支，表示氣喘控制成效不佳，甚至可能增加致死風險！
有過敏體質 清晨易發作許多民眾分不清「氣喘」及「慢性肺阻塞（COPD）」之間的差異，何建輝醫師說明，兩者可從發病年齡、症狀、高危險群等因素判斷。氣喘又俗稱「哮喘」或台語的「嗄龜」，以大部分氣喘患者為例，通常小時候就有過敏體質，且發病多在20歲前，又以夜間及清晨特別容易發作。高危險因子除了家族史，還需注意氣喘、蕁麻疹、過敏性鼻炎此三位一體的疾病。因此，他看診時習慣詢問患者家人或親戚是否有上述疾病。
至於慢性肺阻塞，何建輝醫師形容類似「老菸槍的肺」，發病通常落在40歲以後，且症狀多在白天發作，活動時尤其明顯，連帶「咳、痰、喘」三週以上。何建輝醫師表示，就像以前欠的錢，債主還是會找上門；以前抽的菸債，現在一樣要還。
透過登階測試 適時安排檢查何建輝醫師補充氣喘及慢性肺阻塞的另一個差異：氣喘是過敏可逆性的，一旦遠離過敏原、打類固醇緩解，氣道會恢復、小氣管會彈回去，且肺部纖毛無受到破壞；但慢性肺阻塞的每口菸都像森林大火，氧化作用下破壞了肺部纖毛，則是不可逆的損害。
何建輝醫師表示，可透過1分鐘「登階測試」自我檢查：1分鐘內爬超過50階以上，代表肺功能相當不錯，屬於低風險族群；如果是30～50階，屬於中重度風險族群，建議適當地安排一些檢查；如果未達30階，則屬於高風險族群，應盡快就醫求助。另外，他也特別分享自己平時保養肺部的方法，像是食用一些金桔、甘草片（甘草錠），或用金桔的濃縮液來泡茶，對口腔、鼻腔及呼吸道上皮，皆有良好的保護效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56801
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