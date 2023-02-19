財經小辭典／金控想公積配息　何謂資本、法定盈餘公積？

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而談到公司股利配發，那得先了解「保留盈餘」，這也是公司營運產生的淨利，以現金或其他資產方式分配給股東、轉為資本或資本公積，若獲利是正的，就是保留盈餘，會列在公司財報資產負債表上的「股東權益」中，至於留下來的盈餘，除拿來分配股利之外，也可用來投資擴大業務，亦可做為景氣不好時應對的備用資金，也可把它想成是一般人的存款預備金，主要是因應未來財務上需要而有不同用途。
台灣財報上保留盈餘大致分3類，包括法定盈餘公積、特別盈餘公積及未分配盈餘，其中「法定盈餘公積」就是依據公司法，公司每年要保留10%稅後盈餘當法定盈餘公積；「特別盈餘公積」則是有些公司會自己再提撥一定比例的盈餘，以因應未來可能產生的虧損。
至於「未分配盈餘」，即提撥完法定盈餘、特別盈餘公積後，剩下可讓公司自由支配運用的錢，一般會拿來配息或留著未來投資運用，但一般來說，公司每年的盈餘至少會保留一小部分下來，有些則會全都留下來，放入資產負債表，當作公司未來營運的資本。
不過，2022年股債市崩跌，加上產險業因防疫險慘賠，也影響金控業的獲利及未分配盈餘，影響配息，有部分金控想拿資本公積及法定盈餘公積出來發股利。
所謂「資本公積」又是什麼？為什麼金管會把它形容是「老本」？因為這是列在資產負債表的「股東權益」項目中，代表公司從股東那裡獲得的超額現金，資本公積的累計是來自企業資產重估獲利、股票溢價發行、出售固定資產溢價等，換句話說，一旦金控公司以資本公積配息，配息來源並非來自本業獲利，而是用過去累積下來的資產。
也因為「資本公積」主要是股票或庫藏股溢價來累積的，不是公司今年所賺的錢，因此，拿「資本公積」來配息，也被認為像是投資人拿自己的錢配給自己一樣，如同拿「保留盈餘」來配息，也可能不是最近賺的錢，而是拿以前累積下的資金來配發一樣。