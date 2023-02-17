皮膚癢狂抓恐誘發「冬季濕疹」！ 　醫授「日常保濕保養法」

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皮膚容易乾燥者 要勤加保養皮膚臺中慈濟醫院家庭醫學科林佳佳聽了直搖頭，他指出冬季季節天氣較為乾燥，有皮膚乾燥的人，皮膚角質保水度會變更差，長時間接觸冷空氣會使皮膚更乾，就會緊繃容易裂開，如果還不作保護，裂痕就不會癒合復元。
小腿脛前最常搔癢 易發生冬季濕疹林佳佳醫師臨床觀察，皮膚乾裂不只發生手指、腳跟，人體最乾燥且會易搔癢的部位是在小腿脛前，常常抓癢到皮膚發紅產生「冬季濕疹」；至於有「缺脂性皮膚炎」的人因為冬季溫度低，皮脂腺跟汗腺分泌少，肌膚保水功能變差，皮膚過於乾燥引起皮膚發炎，大多發生在末梢血液循環不的好老人家，還有糖尿病、中風病人等新陳代謝疾病問題的人，家屬要注意長輩的皮膚狀況。
藥膏僅能幫助傷口儘快恢復 日常保濕是關鍵林佳佳醫師強調，皮膚已經有裂傷或濕疹，擦藥膏只能幫助傷口儘快恢復，重要的是平時要做好「保濕」，若皮膚覺得癢，應該用輕拍與冰敷患處，取代搔抓以免產生傷口，造成進一步感染。建議，凡士林乳液、乳霜有滋潤、鎖住水份作用，最好不要選用填加香精或香料，也可以更進一步，晚間睡覺戴棉質手套或穿襪子能提高保濕效果。
預防皮膚乾裂 吹暖氣、洗熱水澡別太久針對保濕工作，林佳佳醫師補充，冬天氣溫低，在家開暖氣溫度要適中、不要對人直吹，時間不要太久；洗熱水澡溫度不要過熱，儘量不泡湯，洗澡完馬上擦乳液降低水分流失，若不得已再碰水，最好戴上防水手套，讓肌膚保濕時間拉長，皮膚乾裂問題自然就不會發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56800
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