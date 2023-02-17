近4百萬次點擊　外國瘋傳「幸運女孩症候群」是什麼？

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幸運女孩咒語「幸運女孩症候群」在抖音上吸引近4百萬次觀看，用戶在#luckygirlsyndrome標籤下分享影片與成功故事，這是一個積極向上的概念，相信只有好事會發生在你身上，讓人保持快樂。
根據外媒《LIVE SCIENCE》（現場科學）報導，「幸運女孩症候群」觀點的支持者表示，要成為一個幸運女孩，就要宣稱自己是幸運的、富足的，而且對美好事物擁有吸引力。用戶iambrifields重複說：「我想要和需要的一切，現在都在向我而來的路上，我願意接受。」
這種趨勢在網路上蔓延，Instagram用戶hothighpriestess表示：「我很強大，可以控制我的現實。我吸引了這個宇宙中所有美好的事物。我發現自己處於一種永恆的幸福狀態。」
美國新聞評論網站Vox作家瑞貝卡珍妮絲（Rebecca Jennings）指出，這種觀點讓人聯想到「吸引力法則」，也就是人們可以透過簡單說出自己想要的東西，來實現他們在生活中想要的東西。同樣的，「幸運女孩症候群」鼓勵人重複說出「事情總是對我有利」、「我會吸引我想要的一切」之類的咒語。
逃避心理讓人裹足不前英國倫敦大學行為科學與健康學院名譽教授羅伯特韋斯特（Robert West）表示，此類「神奇思維」觀點早已存在，在大英百科全書中，「神奇思維」被定義為「相信一個人的想法、思想、行為、語言或符號的使用可以影響物質世界中事件的進程。」
「幸運女孩症候群」雖然借鑒了一些事實，但想法很快就會化為泡沫。韋斯特說明，逃避心態讓人想像自己能對周圍世界產生任何影響，但其實能夠影響人生的唯一方式就是實際行動。當然，這並非代表抱持積極態度的人生觀不好，但僅靠想像，會讓人對於採取實際行動裹足不前。
這種理念另一個後果就是，做出錯誤的決定而且冀望「一切最後都會變好」的想法，這是因為該論述鼓勵人們「積極幻想」。美國心理學會 (APA) 將其定義為「一種令人愉快或積極的自我信念，無論其真實性如何。」
根據《心理學前沿》雜誌2015年發表的評論指出，抱持積極幻想恐有風險，而且不切實際的樂觀主義和過度膨脹的自信心都是潛在問題，導致人更魯莽的賭一把，甚至以為自己獲勝的機會比實際情況要高。
宛如賭徒心態「幸運女孩症候群」與賭徒心態差不多。韋斯特表示，這兩種想法的陰險之處在於，有人刮中了彩券，並聲稱是抱持「神奇思維」讓他獲得幸運，但事實上多達百萬人沒刮中，足以證明這種想法並不起作用。
英國倫敦大學應用發展與健康心理學院教授蕾斯莉葛特曼（Leslie Gutman）表示，幸運女孩症候群與「習得性樂觀」的概念相呼應，以積極眼光看待自己和世界，相信美好的事情會不對發生，即使有問題也是暫時的，而且通常歸因於特定的外部因素，而不是自身的問題。
研究表明，樂觀的人往往比悲觀的人更有目標與動力，可以讓他們在事業上取得更大的成功。然而，努力工作對達成目標起著關鍵作用，幸運女孩症候群可能會助長偏見，讓人低估了自己的能力和努力。
與「習得性樂觀」相反的「習得性無助」，在貧困地區普遍存在。《臨床心理科學》2014年發表的報告顯示，童年貧困對心理健康有長期影響，那些經歷過童年貧困的人，在往後的生活中更容易患得習得性無助。
專家總結，雖然樂觀和良好的自我價值感有助於實現目標，但不要陷入神奇思維或積極幻想的陷阱，培養自己的能力比依賴神秘力量更好。
原文出處：Is 'lucky girl syndrome' trending on TikTok just old-school magical thinking?
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56789
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