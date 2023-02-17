週六又補班先別哭！3月「隱藏大魔王」曝　上班族更傻眼

近4百萬次點擊　外國瘋傳「幸運女孩症候群」是什麼？

近4百萬次點擊　外國瘋傳「幸運女孩症候群」是什麼？
近4百萬次點擊　外國瘋傳「幸運女孩症候群」是什麼？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「幸運女孩症候群」在抖音上吸引近4百萬次點擊，甚至蔓延到Instagram，引起外國網友熱議。這些「我很好運」、「事情都在掌控之中」、「我可以獲得想要的一切」的想法，到底是積極向上還是自我感覺良好？專家表示，雖然樂觀有助於實現目標，但不要陷入幻想的陷阱，努力行動才能真正獲得成功。

我是廣告 請繼續往下閱讀

幸運女孩咒語

「幸運女孩症候群」在抖音上吸引近4百萬次觀看，用戶在#luckygirlsyndrome標籤下分享影片與成功故事，這是一個積極向上的概念，相信只有好事會發生在你身上，讓人保持快樂。

根據外媒《LIVE SCIENCE》（現場科學）報導，「幸運女孩症候群」觀點的支持者表示，要成為一個幸運女孩，就要宣稱自己是幸運的、富足的，而且對美好事物擁有吸引力。用戶iambrifields重複說：「我想要和需要的一切，現在都在向我而來的路上，我願意接受。」

這種趨勢在網路上蔓延，Instagram用戶hothighpriestess表示：「我很強大，可以控制我的現實。我吸引了這個宇宙中所有美好的事物。我發現自己處於一種永恆的幸福狀態。」

美國新聞評論網站Vox作家瑞貝卡珍妮絲（Rebecca Jennings）指出，這種觀點讓人聯想到「吸引力法則」，也就是人們可以透過簡單說出自己想要的東西，來實現他們在生活中想要的東西。同樣的，「幸運女孩症候群」鼓勵人重複說出「事情總是對我有利」、「我會吸引我想要的一切」之類的咒語。

逃避心理讓人裹足不前

英國倫敦大學行為科學與健康學院名譽教授羅伯特韋斯特（Robert West）表示，此類「神奇思維」觀點早已存在，在大英百科全書中，「神奇思維」被定義為「相信一個人的想法、思想、行為、語言或符號的使用可以影響物質世界中事件的進程。」

「幸運女孩症候群」雖然借鑒了一些事實，但想法很快就會化為泡沫。韋斯特說明，逃避心態讓人想像自己能對周圍世界產生任何影響，但其實能夠影響人生的唯一方式就是實際行動。當然，這並非代表抱持積極態度的人生觀不好，但僅靠想像，會讓人對於採取實際行動裹足不前。

這種理念另一個後果就是，做出錯誤的決定而且冀望「一切最後都會變好」的想法，這是因為該論述鼓勵人們「積極幻想」。美國心理學會 (APA) 將其定義為「一種令人愉快或積極的自我信念，無論其真實性如何。」

根據《心理學前沿》雜誌2015年發表的評論指出，抱持積極幻想恐有風險，而且不切實際的樂觀主義和過度膨脹的自信心都是潛在問題，導致人更魯莽的賭一把，甚至以為自己獲勝的機會比實際情況要高。

宛如賭徒心態

「幸運女孩症候群」與賭徒心態差不多。韋斯特表示，這兩種想法的陰險之處在於，有人刮中了彩券，並聲稱是抱持「神奇思維」讓他獲得幸運，但事實上多達百萬人沒刮中，足以證明這種想法並不起作用。

英國倫敦大學應用發展與健康心理學院教授蕾斯莉葛特曼（Leslie Gutman）表示，幸運女孩症候群與「習得性樂觀」的概念相呼應，以積極眼光看待自己和世界，相信美好的事情會不對發生，即使有問題也是暫時的，而且通常歸因於特定的外部因素，而不是自身的問題。

研究表明，樂觀的人往往比悲觀的人更有目標與動力，可以讓他們在事業上取得更大的成功。然而，努力工作對達成目標起著關鍵作用，幸運女孩症候群可能會助長偏見，讓人低估了自己的能力和努力。

與「習得性樂觀」相反的「習得性無助」，在貧困地區普遍存在。《臨床心理科學》2014年發表的報告顯示，童年貧困對心理健康有長期影響，那些經歷過童年貧困的人，在往後的生活中更容易患得習得性無助。

專家總結，雖然樂觀和良好的自我價值感有助於實現目標，但不要陷入神奇思維或積極幻想的陷阱，培養自己的能力比依賴神秘力量更好。


原文出處：Is 'lucky girl syndrome' trending on TikTok just old-school magical thinking?





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56789

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

皮膚癢狂抓恐誘發「冬季濕疹」！ 　醫授「日常保濕保養法」

導管植入青光眼手術　搶救眼角膜感染近盲視力

季節變換喘咳不止　自我檢測肺功能

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身！　醫籲「1方式」勝於治療

我是廣告 請繼續往下閱讀