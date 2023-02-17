土耳其災損恐高達2.5兆台幣　地震應變分秒必爭　

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台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊，於《新冠肺炎防疫科學線上直播》分析土耳其大地震影響。由於土耳其在俄烏戰火歐陸地緣政治情勢具有重要地位，此次大地震不僅對土耳其與敘利亞邊境民眾造成大規模影響，也增加歐陸情勢之不確定性，為俄烏戰火與歐陸區域平衡帶來變數。
地震應變時間與應對措施許辰陽表示，地震預測分秒必爭，歐洲對於地震應變時間與採取措施，從個人、企業到公共設施等規劃出一系列災難預警評估，以期將傷亡與災損降至最低。
應變時間0-5秒：
停止交通運輸、啟動應變系統（包括火車、公路、航空、企業、汽油/瓦屋供應、工廠）。
應變時間5-10秒：
個人移動至室內安全區域、開啟門戶、停止電梯、關閉瓦斯、關閉電腦等電器設備、撤離至空曠地區。
應變時間>10秒：
關閉工廠設備、調整產線（停止產線恐造成鉅額損失，故以調整產線為優先）、疏散交通運輸、中止手術等侵入性醫療、將汽車駛離車庫。
全球地震災害 亞洲最嚴重全球地震流行病學數據顯示，1999年起全球重大地震次數由過往平均每年21起增加至每年30起地震災害，地震造成死傷比例因地區與經濟發展而異，以亞洲國家受地震災害影響最嚴重。
歐洲國家大多由歐亞板塊覆蓋，但南歐與東歐內部涵蓋許多小板塊，並緊鄰北美與非洲板塊，因此板塊運動活躍，地震風險也增加。地震風險高風險國家為羅馬尼亞、希臘，與土耳其等東歐及南歐國家。土耳其位處之安納托利亞板塊過往亦發生強震歷史。本次強震創下土耳其自1999年起強震災難事件規模與死傷人數最高紀錄。
地震與經典流行病學三角模式許辰陽表示，地震可能造成創傷性傷害取決於地震強度、個人因素與建築環境三要素。尤其複雜且高嚴重度的地震相關傷害，使地震災區因應大量傷患緊急醫療需求面臨挑戰。
１地震因素：
地震本身釋放的能量，震度與強度越高造成的傷害就越大，震央距離也相當關鍵。
２人類因素：
地震對幼童和老人等易感族群造成的傷害特別大，還有受災民眾所處位置也會影響救援，尤其現在是冬季低溫，加上房舍倒塌與醫療設備不足，對於免疫力低下族群造成的傷害就特別嚴重。
３建築環境：
包括建築物構造、屋齡、高度，房舍倒塌會影響民眾生命安全。
以羅馬尼亞為例，透過數位科技結合大數據分析，階段式發展地震感測即時預警、建築結構風險感測並且發展救護系統預警應變機制，建置地震即時預警監測與應變機制，是因應地震關鍵。土耳其與敘利亞在災後重建可參考羅馬尼亞經驗，選擇最佳防災策略，有助於發展區域災害應變策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56814
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