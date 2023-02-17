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土耳其災損恐高達2.5兆台幣　地震應變分秒必爭　

土耳其災損恐高達2.5兆台幣　地震應變分秒必爭　
土耳其災損恐高達2.5兆台幣　地震應變分秒必爭　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】土耳其與敘利亞邊境發生7.8級強震，兩國傷亡人數截至台灣時間14日已達3.6萬人。土耳其企業暨商業總會表示，強震造成的破壞可能使安卡拉當局損失多達841億美元（約新台幣2兆5400億元）。台大公衛學院醫師許辰陽表示，地震預測分秒必爭，歐洲列出三項時間應對措施評估，以期將傷亡與災損降至最低。

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發生地震的東安納托利亞斷層帶橫跨土耳其與敘利亞兩國，2月6日鄰近斷層之土耳其與敘利亞區域發生規模7.8級地震，餘震不斷，造成土耳其與敘利亞震區大範圍房屋傾倒與居民損傷。根據《CNN》報導，兩國傷亡人數已達3.6萬人。國際救援組織呼籲全球各國共同投入敘利亞與土耳其災區救援以及後續重建。

台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊，於《新冠肺炎防疫科學線上直播》分析土耳其大地震影響。由於土耳其在俄烏戰火歐陸地緣政治情勢具有重要地位，此次大地震不僅對土耳其與敘利亞邊境民眾造成大規模影響，也增加歐陸情勢之不確定性，為俄烏戰火與歐陸區域平衡帶來變數。

地震應變時間與應對措施

許辰陽表示，地震預測分秒必爭，歐洲對於地震應變時間與採取措施，從個人、企業到公共設施等規劃出一系列災難預警評估，以期將傷亡與災損降至最低。

應變時間0-5秒：

停止交通運輸、啟動應變系統（包括火車、公路、航空、企業、汽油/瓦屋供應、工廠）。

應變時間5-10秒：

個人移動至室內安全區域、開啟門戶、停止電梯、關閉瓦斯、關閉電腦等電器設備、撤離至空曠地區。

應變時間>10秒：

關閉工廠設備、調整產線（停止產線恐造成鉅額損失，故以調整產線為優先）、疏散交通運輸、中止手術等侵入性醫療、將汽車駛離車庫。

全球地震災害　亞洲最嚴重

全球地震流行病學數據顯示，1999年起全球重大地震次數由過往平均每年21起增加至每年30起地震災害，地震造成死傷比例因地區與經濟發展而異，以亞洲國家受地震災害影響最嚴重。

歐洲國家大多由歐亞板塊覆蓋，但南歐與東歐內部涵蓋許多小板塊，並緊鄰北美與非洲板塊，因此板塊運動活躍，地震風險也增加。地震風險高風險國家為羅馬尼亞、希臘，與土耳其等東歐及南歐國家。土耳其位處之安納托利亞板塊過往亦發生強震歷史。本次強震創下土耳其自1999年起強震災難事件規模與死傷人數最高紀錄。

地震與經典流行病學三角模式

許辰陽表示，地震可能造成創傷性傷害取決於地震強度、個人因素與建築環境三要素。尤其複雜且高嚴重度的地震相關傷害，使地震災區因應大量傷患緊急醫療需求面臨挑戰。

１地震因素：

地震本身釋放的能量，震度與強度越高造成的傷害就越大，震央距離也相當關鍵。

２人類因素：

地震對幼童和老人等易感族群造成的傷害特別大，還有受災民眾所處位置也會影響救援，尤其現在是冬季低溫，加上房舍倒塌與醫療設備不足，對於免疫力低下族群造成的傷害就特別嚴重。

３建築環境：

包括建築物構造、屋齡、高度，房舍倒塌會影響民眾生命安全。

以羅馬尼亞為例，透過數位科技結合大數據分析，階段式發展地震感測即時預警、建築結構風險感測並且發展救護系統預警應變機制，建置地震即時預警監測與應變機制，是因應地震關鍵。土耳其與敘利亞在災後重建可參考羅馬尼亞經驗，選擇最佳防災策略，有助於發展區域災害應變策略。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56814

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