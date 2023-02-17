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中職／洪總滿意小鷹整體表現　直言對王柏融「有信心」

▲台鋼雄鷹教頭洪一中(圖/林柏年攝)
▲台鋼雄鷹教頭洪一中(圖/林柏年攝)

記者簡名杉/嘉義報導

台鋼雄鷹今天在嘉義市立棒球場擔任台灣隊WBC自辦熱身賽第三戰的對手，首局就被現役大聯盟選手張育成敲出一支直上中外野上層看台的兩分砲，第七局又被曾上過大聯盟的林子偉轟出右外野全壘打大牆，最終以2比8落敗，受到學長們「震撼教育」，雖然總教練洪一中仍認為要改進的地方還很多，但也讚賞小將們在第一場比賽就能「跟國家隊打成這樣」，表現還不錯。

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洪總指出陣中小將們可能是看到對方都是很有名氣的選手，比較沒有辦法以平常心應戰，點出投手們可能看到台灣隊有大聯盟等級的打者，控球稍微失準「壞球一直丟」，可能是基於緊張或是想求表現，這些就要多比賽來適應。


先發的18歲小將伍祐城，雖然首局被敲出陳晨威敲出三壘安打以及張育成的全壘打，共失掉三分，但隨即回穩，後面兩局的投球僅被敲出一支安打、送出一次保送，沒有再失分，洪總表示他的球威不錯，但是控球容易「走鐘」，若控球能夠再準一點，對方打者事實上也沒那麼好掌握。


有別於投手群，洪總表示今天球隊打擊的表現比他預期好一點，本來還怕一分都沒得到，還好最後有打回兩分，雖然指出「中間有很多嗆司沒打回來」，但是沒有整場比賽被壓著打的感覺，對這些小將來說也是很好的學習機會。


對於張育成、林子偉兩位開轟的旅美選手，洪總讚不絕口，直說「看起來兩個都還真的有大聯盟水準」，也指出今天首度出賽的吳念庭擊球點同樣十分不錯。


談到前子弟兵王柏融，洪總認為他「變壯了」，但也坦言「對他還是有信心」，直言王柏融開始慢慢了解日本職棒的節奏，以他的能力一定能越來越好，洪總還特別指出，最近滑手機看到大王的PO文都非常正面「應該算OK啦」。

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