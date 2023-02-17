中職／洪總滿意小鷹整體表現　直言對王柏融「有信心」

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洪總指出陣中小將們可能是看到對方都是很有名氣的選手，比較沒有辦法以平常心應戰，點出投手們可能看到台灣隊有大聯盟等級的打者，控球稍微失準「壞球一直丟」，可能是基於緊張或是想求表現，這些就要多比賽來適應。
先發的18歲小將伍祐城，雖然首局被敲出陳晨威敲出三壘安打以及張育成的全壘打，共失掉三分，但隨即回穩，後面兩局的投球僅被敲出一支安打、送出一次保送，沒有再失分，洪總表示他的球威不錯，但是控球容易「走鐘」，若控球能夠再準一點，對方打者事實上也沒那麼好掌握。
有別於投手群，洪總表示今天球隊打擊的表現比他預期好一點，本來還怕一分都沒得到，還好最後有打回兩分，雖然指出「中間有很多嗆司沒打回來」，但是沒有整場比賽被壓著打的感覺，對這些小將來說也是很好的學習機會。
對於張育成、林子偉兩位開轟的旅美選手，洪總讚不絕口，直說「看起來兩個都還真的有大聯盟水準」，也指出今天首度出賽的吳念庭擊球點同樣十分不錯。
談到前子弟兵王柏融，洪總認為他「變壯了」，但也坦言「對他還是有信心」，直言王柏融開始慢慢了解日本職棒的節奏，以他的能力一定能越來越好，洪總還特別指出，最近滑手機看到大王的PO文都非常正面「應該算OK啦」。