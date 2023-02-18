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WBC／張育成開轟笑說「雙贏」　盼林子偉也能有好消息

▲台灣隊旅美野手林子偉(左)、張育成(右)(圖/記者簡名杉攝)
▲台灣隊旅美野手林子偉(左)、張育成(右)(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/嘉義報導

剛與波士頓紅襪隊簽下大聯盟合約的旅美野手張育成，在與台鋼雄鷹的自辦熱身賽中轟出台灣隊首支全壘打，另一位也在美職打拚的林子偉，於第六局同樣補上一支兩分砲，聯手幫助台灣隊獲勝，賽後剛簽下新合約還在比賽中開轟的張育成笑說是「雙贏」，但也表示若好兄弟林子偉能趕快有新合約消息的話，就會變成「雙雙贏」。

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張育成指出，台鋼雄鷹的先發投手伍祐城球路都很好，會擊出全壘打是因為剛好有掌握到失投的直球，並謙虛的說「很幸運，剛好是順風就飛出去了」，除了開轟以外，張育成在比賽中還擊出一支強勁的穿越安打，狀況十分火燙，他指出都有跟教練溝通打擊的狀況，自己也有掌握到節奏。


另一位開轟的林子偉，在本場比賽的前三個打席只出棒一次，選到兩次保送與被三振一次，他透露是因為第一次在嘉義市棒球場比賽，還在適應，而且比賽期間太陽蠻大的，球有點看不太清楚，雖然有幾球他認為是可以出棒攻擊，但是並沒有進到他所設定的好球帶內，所以就放掉，但開轟那個打席不想再等了，所以有比較積極出棒，他還跟一旁的張育成一搭一唱說「今天順風，剛好就幫忙吹出去」。


加入台灣隊集訓之後，林子偉幾乎都是鎮守右外野防區，不同於以往擔任的內野手，他指出「之前都有在練，沒有說得心應手，有把節奏抓出來就好」，也透露外野守備教練張建銘有提醒他回傳本壘時節奏比較急，他認為可能是內野手的習慣，之後還必須做些修正。


張育成開轟的同時，哥哥張進德也在另一地的富邦悍將與味全輪自辦熱身賽開轟，張家兄弟同天開轟，張育成笑說「我覺得他應該是拿我的球棒」，並祝福哥哥有好的開始，希望他繼續努力。

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