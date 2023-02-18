常見養生飯類我適合哪一種？紫米、糙米、五穀米、花椰菜米一次瞭解！

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白飯、清粥：劉怡里營養師表示，白飯、清粥屬於精緻澱粉類，好消化，是很好的能量來源，適合年長者、嬰幼兒等牙口不佳者，或是容易脹氣、較沒辦法吃全穀飯、五穀飯者。且好處也包括和一般白麵條、披薩、漢堡等相比，不會有其他的油、鹽等調味料。不過因為屬於精緻澱粉，三高等心血管疾病、減肥等族群就不鼓勵以此為主食。而輕粥適合腸道不佳者，但不適合嚴重胃食道逆流等消化道不佳者。
紫米、糙米：紫米、糙米是同一類，屬於全穀類，高纖、鉀、鈣、鎂等礦物質、蛋白質、植化素等含量都高，適合有三高等慢性疾病者，或要保養血管、預防肥胖、三高者食用。
五穀米：五穀飯屬五穀雜糧類，有著和全穀類相似的營養價值，不過和全穀類相比膳食纖維稍低些，但口感較軟，養生初學者若要選擇較健康的米飯，可從五穀飯入手。
紫米、糙米、五穀米注意：不論是全榖雜糧或五穀雜糧，都建議一天當中至少1/3、或換算成至少一餐選擇其中一種，若吃習慣，能吃上兩餐或都吃這樣的米飯自然更好，另也可以選擇全穀麵包、五穀麵包、燕麥、蕎麥麵等。不過若是時常腸胃道不佳、容易腹脹、脹氣者，可能較不適合，需酌量，或逐步添加。
花椰菜米：花椰菜米近年來相當受歡迎，其通常以花椰菜製成，因此為蔬菜類，熱量約只有同樣重量一般白米的1/8，也富含花椰菜原本的營養，如膳食纖維、鉀、鈣、鎂等營養，非常適合減重、補充蔬菜攝取量。
花椰菜米注意：不過劉怡里營養師強調，花椰菜米雖然健康，但是畢竟還是蔬菜類，不可完全取代其他澱粉類作為一天當中所有澱粉攝取，澱粉是人體必要營養來源，不足除了不利減重、也容易精神渙散、注意力不集中、影響人體健康等，建議一天一餐攝取較多的蔬菜量即可，晚上食用可增加飽足感對減重尤佳。另外也注意，花椰菜米口感會相對較乾，烹調或購買時留意避免添加油量太多。而容易脹氣、消化不良的民眾也需酌量。限鉀的腎臟病患則建議水煮，該水不喝，讓鉀留在湯水裡。
現代人普遍營養過剩？飯量吃多少更健康？
為何現代人普遍營養過剩？劉怡里營養師也表示，現代人其實普遍有營養過剩的問題，這不單單只是現代環境、食物選擇比早年來得多，也包括現代人的生活大多活動量少、成天久坐或久站、即便是跑業務也多是騎車、開車，鮮少真的活動到，不像以往務農社會活動量大，在活動量減少卻持續攝取同樣或過多的養分，再加上三餐未注意健康，也不難理解為何三高、肥胖、代謝症候群等慢性疾病成為國民病。
飯量吃多少更健康？劉怡里營養師表示，吃飯多寡可視活動量，建議一般民眾若想從飲食上無痛的調整，可以先試著每餐減少澱粉攝取量，可先減少２分，一碗飯８分滿，如此對健康就可以開始有所改變，若想要更健康或減肥的族群可５分滿。例如雞腿便當飯量就減半，就比原本的份量來得更加健康，而若能不加滷汁等人工調味料自然是更好，滷汁除了油以外通常也會添加糖、鹽等，對健康較不友善。
養生的飯類量也要控制！也提醒，五穀飯、全穀飯雖然相較白飯更健康，但同樣都是澱粉類，因此也是建議減少份量的選項，可別因為是健康的選項多吃個一兩碗，反而不利健康。
飲食比例、順序這樣抓，控制體重、血糖、更養生！
為讓飲食更養生，劉怡里營養師也建議，除了調整飯類、澱粉類，也可多注意飯、菜、肉的比例和順序。一般而言一餐建議蔬菜要和澱粉一樣多或可以再更多。肉類營養學上歸類在豆魚蛋肉類，約以一掌為2份，。若有水果為一拳頭一份。順序上則建議可先吃蔬菜墊墊胃，後續再吃肉和飯，如此更能控制體重和血糖。而若有湯品，清湯可在飯前喝一碗增進飽足感，濃湯等通常也有較多馬鈴薯等澱粉，建議視為澱粉類，與飯類分量均分。水果可在餐與餐之間，或是飯後再吃亦可。
食材再健康也要控制份量，別健康食材吃一堆反傷身！
也提醒，吃的食物再健康，也一定要注意飲食份量，每個食物都健康但每個都吃、吃太多，反而不利腸胃道健康、身體整體健康。了解適合自己的主食、拿捏好分量、掌握飲食順序，更有助養生！
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