布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　嚴重患者恐變啞巴

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家屬希望藉由此事喚醒大眾對於額顳葉失智症的意識，「對於60歲以下的人來說，額顳葉失智症是最常見的癡呆症形式，由於診斷可能需要數年時間，因此額顳葉失智症可能比我們所知的更為普遍。現今仍沒有治療此疾病的方法，希望在未來幾年可以改變現況。」
布魯斯威利的妻女也聲明：「布魯斯一直深信用他的聲音能夠幫助世界上的人，我們也相信，如果他今天可以的話，會希望此事喚起全球關注，與那些苦於此病的患者建立聯繫並予以回應，同時讓大眾了解此疾病為何影響如此多患者與其家人。」
發病時間比阿茲海默症更早額顳葉癡呆症是退化型失智症的一種，這是一系列影響大腦額葉和顳葉的腦部疾病總稱，大腦中的這些區域通常與性格、行為和語言有關。
額顳葉癡呆症常見四大類：
１行為變異型額顳葉失智症
２語意型失語性額顳葉失智症
３非流暢性失語性額顳葉失智症
４額顳葉失智合併運動神經元疾病
根據英國阿茲海默症研究中心的數據，額顳葉癡呆症好發於45至64歲之間。英國國民健保署資料指出，額顳葉癡呆是一種不常見的疾病，會導致患者出現行為和語言問題，症狀還包括運動緩慢、僵硬，後期還會有肌肉無力，甚至無法控制膀胱或腸道無法控制。
根據美國國家老齡化研究所的數據，10%到30%的額顳葉癡呆症病例是遺傳的。美國密西根阿茲海默症中心主任亨利保爾森（Henry Paulson）說明，由於布魯斯威利最早出現說話困難的症狀，因此被歸類於原發性漸進失語症（PPA），症狀包括說話或理解辭彙有困難、說話含糊不清，隨著年齡的增長，與人對話會更加費力，或者理解力下降，後期可能會無法識別熟悉的面孔和物體，甚至變成啞巴。
退化性疾病 尚無根治方法不同於阿茲海默症，額顳葉癡呆症目前並沒有能根治的方式，頂多只能服藥來減少躁動、易怒或憂鬱來改善患者的生活品質。同時，保持健康飲食、規律運動並與人互動非常重要，這些行為雖然不能治療疾病，但可以幫助大腦盡量活動。
隨著疾病的進展，患者仍然有機會活得積極滿足，「我見過完全無法說話的病人，但他們還是會走出去，拿起相機，為他們的生活拍下美麗的照片。」亨利保爾森向所有患者呼籲，「不要讓疾病控制你，雖然你因為生病失去了一些能力，但你仍然可以用其他能力來生活工作。」
原文出處：
Bruce Willis has a progressive brain condition you may not have heard of
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56852
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