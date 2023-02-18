澎恰恰公開道歉！幫受害人找結婚對象 未來不再提債務
曾經揹債2.4億元台幣的主持大哥澎恰恰，日前一度傳出失聯，讓幫他還清債務的百億金主林秉文爆氣，兩人日前聯手直播才終於解開誤會，澎恰恰今（18）日在臉書為債務衍生的風波公開道歉，澄清只是一場誤會，抱歉讓大眾擔心，並洗心革面公開新的「澎友啊」YouTube頻道，似乎有意轉型做吃播，並幫兒子皮皮牽紅線找老婆！
記者江芷稜/綜合報導
儘管演藝才華洋溢，但這幾年的債務話題讓澎恰恰的演藝事業蒙上一層灰，他在臉書發文感謝一路支持自己的朋友，沒有這些聲援，無法走到今天，深知大家不想一直看到各種債務新聞，希望帶給大家正面的社會風氣，會在Youtube、TikTok上重新出發，未來內容不會有債務話題，製作全家都適合觀看的影片。
他稱自己這個人沒什麼優點，就是跌倒了會站起來，希望外界能看到未來的改變，不過，身為綜藝咖，以生活自嘲向來是天性，他和兒子皮皮拍片一起製作奶酪，希望幫剛失戀的兒子找回追女孩的本領，擁有像甜點般甜蜜的生活，同事幽默形容皮皮「他就是傳說中債留子孫的子孫嗎？」澎恰恰笑說兒子小時候很可愛，現在很可憐，「他也是負債者之一，有時候支票後面簽是他的名字，兩個人經常上法庭」，透露2月還要出庭，讓人哭笑不得。