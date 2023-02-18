慢性傷口難照料　南市醫成立「傷口整合治療中心」提升癒合力

我是廣告 請繼續往下閱讀
傷口超過30天沒有癒合 即為慢性傷口所謂慢性傷口，為超過30天沒有癒合的傷口，常發生在長期臥床的病人所造成的褥瘡或壓瘡；糖尿病病人的足部潰瘍或燙傷，或其他如動靜阻塞造成的靜脈曲張所引起的潰瘍，甚至癌症、洗腎、肝硬化的病人的傷口，也都容易形成慢性傷口。
傷口整合治療中心 跨科團隊給予完善照顧台南市立醫院院長蔡良敏表示，考量慢性傷口的病人需求增加，整合跨科團隊成立「傷口整合治療中心」。針對一般外傷急性傷口，及褥瘡、糖尿病足、下肢動靜脈阻塞潰瘍等慢性傷口，提供基本門診服務、傷口評估、治療策略評估、治療安排、衛教諮詢、居家護理等整合性服務。
另外，協助機構住民傷口評估照護，需要時接手後續治療。提供居家個案傷口照顧諮詢、評估、轉介回診及後續治療；針對不方便出門的個案，提供視訊看診，先評估傷口狀況。
醫護到宅服務、視訊看診 以達最佳治療成效跨團隊整合服務除提升傷口治療品質，減少傷口惡化、反覆入院治療的情況，同時也減少病人與家屬舟車勞頓，改善個案及家屬的生活品質。
蔡良敏院長強調，當病人不便就醫時，透過醫護到宅服務，或是透過視訊看診，找到傷口照護的正確方式，或是針對問題加以改善，也能增加家屬照護病人時的安心感，減低照顧壓力，讓傷口治療及預防達到最好的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56779
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw