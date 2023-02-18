闖空門搬一次還不夠 還開車來搬 落網後警局秒變古董店
鳳山分局成功派出所日前接獲蕭姓民眾報案，指稱其位住處遭竊。蕭姓民眾表示，他外出7日返家後，發現其收藏的古董刀劍、10餘瓶紀念酒等物品遭竊，損失金額達16萬9400元。警方調監視器，發現林男搬一次不夠，還開車載，警方逮捕林男後當場在其住處起出古董刀具、茶葉、木化石等大批贓物，帶回警局清點，讓警局頓時成為古董店。
記者郭凱杰／高雄報導
警方指出，家住鳳山區中山東路的蕭姓男子，1月31日外出旅遊，2月6日返家後，發現住處大門被打開，家中遭竊人闖空門，現場凌亂不堪，蕭男告知警方，家中有不少他收藏已久的珍寶，經清點屋內損失後，發現包括洋酒及金門高粱等紀念酒約數10瓶、茶葉8罐、圓餅普洱茶半打、太極刀劍、紀念武士刀、液晶電視 1 台、電腦主機及螢幕1組、郵局存簿、印鑑及木化石等財物失竊，共計損失約16萬9400元。
鳳山警分局成功派出所獲報後，調閱監視器發現，竊賊餘2月2日凌晨1時許闖入，因偷竊東西太多，一次搬不完，凌晨3時許，還開車載走偷來的電視機，經擴大調閱近半個月監視器影像畫面交叉比對，鎖定慣竊林姓男子涉有重嫌。
警方查出林男涉案後，15日下午3時許，前往林男位於鳳山區的瑞順街住處搜索，當場逮獲林男，在其住處起出古董刀具、茶葉、木化石等大批贓物，帶回警局清點。
經警方清點後，發現10餘瓶紀念酒消失，詢問林男，林聲稱，酒已全數喝光，所幸其餘的「寶貝們」都有找回，蕭姓男子也十分感激警方順利破案，全案詢後依竊盜罪移送偵辦。
鳳山分局呼籲街坊鄰居平時應多交流互動，發揮守望相助、敦親睦鄰的精神，遇有可疑人士應及時向警方及其他住戶提醒，另可於住處裝設監視器，以嚇阻預謀犯案之潛在竊嫌，並提升住處整體監控力，降低住宅竊盜發生率。