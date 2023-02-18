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晚上失眠睡不好　不僅變胖還會影響房事

晚上失眠睡不好　不僅變胖還會影響房事
晚上失眠睡不好　不僅變胖還會影響房事

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】睡眠好壞與記憶力有關，倘若晚上不睡覺，讓交感神經持續活躍，血壓高、體溫也高，同時會抑制生長激素，導致人體無法進行修復。如果睡不好，人體的副交感神經在夜晚無法運作，振興醫院精神醫學部一般精神科主任嚴烽彰說，如此會造成皮質素無法下降，影響性功能問題。

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睡眠將短期記憶轉為長記憶

台灣睡眠醫學會理事長、新光醫院睡眠中心主任林嘉謨表示，睡眠有助將短期記憶轉為長記憶，如同電腦一樣，平常接受到的很多記憶會儲存在RAM裡面，之後再轉存至CPU中，而腦部海馬迴處有長記憶儲存。

當忙碌了一整天之後，如果不好好睡覺，白天的短期記憶的事物就無法轉為長記憶儲存，而短記憶的空間太滿，則無法繼續吸收，像睡不好的人，隔天工作時常會覺得學習不佳；當工作疲憊、無法好好休息時，就會感覺記憶力越來越差。

熬夜不睡覺，變得越來越胖

一般而言，人的副交感神經到了晚上休息時開始活躍，胃腸也會開始休息，但若是晚睡的話，胃腸會繼續吸收，久而久之，人就會發胖，因此，很多人可能會因為熬夜不睡覺，變得越來越胖。單家祁則解釋，睡覺時，人體的瘦體素作用加乘，若睡不好，瘦體素效果下降，因此，熬夜的人會很想吃東西，也就會跟著發胖。

影響性生活

如果睡不好，人體的副交感神經在夜晚無法運作，嚴烽彰說，如此會造成皮質素無法下降，影響性功能問題，因此，睡眠也會影響性生活，千萬不能忽視。

文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56785

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