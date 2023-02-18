功能性食道疾病中心　造福吞咽困難病友

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胃食道逆流 治療獲改善一位30歲女性，因為長期咳嗽隨逆流症狀，又恰值準備公職考試，覺得非常困擾，甚至引發焦慮，看過許多醫生，吃藥效果皆不佳，至臺中榮總尋求外科抗逆流手術治療。手術前經由外科醫師轉介至胃腸肝膽科做逆流評估，在接受24小時食道咽喉胃酸檢測之後，證實咽喉胃酸異常暴露，因同時伴隨鼻過敏症狀，於是接受高劑量質子幫浦抑制劑與抗過敏藥物治療。
兩個月後症狀與生活品質皆獲得大幅改善，於是決定取消手術免去一刀。在藥物治療中的第一年，只要停掉其中任一種藥物，部分症狀就會復發，但在他解除考試壓力、注意飲食習慣及規則服用藥物後兩年，所有的症狀漸漸離去，再也不需要依賴藥物了。
精準醫療檢查 整合各科治療另位30多歲女性，長期胃酸逆流合併咽喉不適，即使服用高劑量質子幫浦抑制劑，平躺時仍然有明顯症狀，嚴重影響日常生活與睡眠。在接受多管腔阻抗胃酸檢測後，發現即使在服用高劑量質子幫浦抑制劑時，仍有胃酸異常暴露，於是轉介至胸腔外科接受抗逆流的胃底摺疊術，術後症狀明顯緩解，且隔年懷孕時也不需要服用制酸劑。
透過精準醫療，利用客觀的檢查，包括內視鏡，影像醫學及生理蠕動檢查等將病人分類，給予個別預期有效的治療，不僅可以免去不必要手術，也能有效的幫助病人脫離惱人的症狀。
功能性食道疾病 資源整合有解方中心連漢仲主任2017年應邀美國消化疾病週（Digestive Disease Week）口頭發表咽喉逆流疾病生理機轉，該研究結果刊登於美國胃腸科學會官方期刊《臨床胃腸肝膽學》，美國加州大學Yadlapati教授讚許這項研究揭示了30年來該領域許多未解決的問題。另外，驗證咽喉胃酸逆流的診斷標準結果，也刊登於亞洲胃腸神經與蠕動學會官方期刊《胃腸神經及蠕動雜誌》，並獲選為該期刊的封面。
連漢仲主任表示：「功能性食道疾病雖然沒有立即生命危險，但生活品質卻影響甚大。如今成立功能性食道疾病中心，期望透過有更廣泛的資源整合，提升功能性食道疾病照護品。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56802
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