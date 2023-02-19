活到老也要活的好！ 北醫附設醫院引進高科技腦力訓練術

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社區整合照顧 創新居家醫療臺北醫學大學附設醫院邱仲峯院長表示，2018年北醫附設醫院配合政策，推出「社區整合照顧服務（石頭湯）計劃」，一站式整合居家醫療等九大服務，該計畫於2022年底結束，北醫附設醫院承襲原計畫精神，推出次世代「北醫石頭湯」，依據全人照護理念，導入照顧輔具、科技整合、專業訓練、長照理財規劃等多元服務，並啟動跨業結盟整合，希望打造國際化的創新永續照護模式。
大腦賦能訓練 延緩腦力衰退、預防失智北醫附設醫院張詩鑫副院長指出，次世代「北醫石頭湯」整合長照服務，鏈結醫院、社區及居家，成為社區醫療照護網絡的中繼站。其中，有鑑於失智人口急速攀升，引進「大腦賦能訓練」系統，該系統為日本東北大學腦科學專家川島隆太博士設計，長者藉由配戴腦活力感知器，透過訓練認知功能的遊戲持續激活大腦，進而促進外側大腦前額皮質活性，達到延緩腦力衰退與預防失智風險。
新面向高齡友善服務 高齡照護創新典範社區照護中心陳麗絹副主任指出，北醫附設醫院從2018年接下石頭湯計畫，於社區深耕近5年，主動發掘長照需要者達885人。此外，辦理健康促進、延緩失能以及照顧者支持性活動達840場次，共有15,779人次參與，諮詢服務達7,468人次。其中，更幫助複雜性個案整合性照護，協助急性後期病人重返社區、失智（能）、獨居等弱勢族群重建支持性功能，服務受益近2萬5千人次。藉由推出次世代「北醫石頭湯」，希望引進智能、科技等新面向的高齡友善服務，擘劃長照及整合照護新典範。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56804
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