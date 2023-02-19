「把愛找回來」幫助上千萬人次　翻轉公益達永續共好

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順應樂齡社會 友善長者公益根據衛福部調查，高齡少子化已是現今社會人口結構變化趨勢，預期2025年會進入超高齡社會。7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台自2014年即關注高齡照護議題，陸續攜手一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院、畢嘉士基金會等公益團體啟動「好鄰居送餐隊」、「好鄰居健康教室」、「幾點了咖啡館」與「樂齡店」等服務計畫，業界首創行動持續結合超商場域和服務，期望提升消費者對於高齡長輩友善議題的關注與認知，至今已影響近百萬人次。
好鄰居送餐隊、幾點了咖啡館 幫助長者、失智家庭7-ELEVEN自2014年起成立「好鄰居送餐隊」號召門市夥伴為獨居或行動不便的長輩送餐，持續補足長輩餐食缺口，至今服務近20萬人次；2015年起「好鄰居健康教室」以門市為據點宣導正確衛教；2017年起首創「幾點了咖啡館」讓失智長輩體驗門市職能延緩退化，至今已有20家據點、影響近2,000個失智家庭。
首度前進離島 輔療犬服務擴點2022年開放「輔療犬」進入門市的毛小孩公益服務，也協助失智長輩維持社會參與能力，找回自我價值與成就感。在2023年持續擴大樂齡服務空白區，首家離島「幾點了咖啡館」將於金門開幕、門市「動物輔助治療」服務將自屏東地區逐步擴展至更多區域，幫助更多需要幫助的長輩。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56851
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