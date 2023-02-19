女子「食道發霉」嚇壞醫！發病主因：工作疲勞、熬夜、免疫力低

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詹宜學解釋，原來這位病人是因為長時間的工作疲勞、熬夜、壓力太大，加上飲食不均衡而造成免疫力低下，前陣子還得了俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹。
示意圖/shutterstock
食道發霉（Candida esophagitis）症狀
詹宜學說明，絕大多數人患上食道黴菌感染後沒有任何症狀，但少數人會出現類似胃食道逆流的症狀，例如吞嚥困難、喉嚨異物感、胸口疼痛、灼熱等症狀。若不及時治療，會有菌血症、食道潰瘍、食道穿孔、死亡的風險。
那些人容易出現食道發霉
食道發霉大多數可能發生在免疫力低下的人，例如接受化學治療的癌症患者、糖尿病控制不良、長時間服用類固醇、酗酒、長期服用免疫抑制劑、年長者、有慢性疾病患者或愛滋病患者。
如何發現
由於其症狀與胃食道逆流相似，所以必須由胃鏡檢查合併病理切片，才能診斷出是否患有黴菌感染。
治療與預防
食道黴菌感染可透過抗黴菌藥物來治療，病患同時需調整生活作息、勿服用來路不明的成藥、勿過度使用抗生素、定期追蹤、控制好慢性疾病，若有不適應盡快就醫。
詹醫師小提醒
詹醫師表示，身體器官會發霉跟「外在環境」和「內在健康」都有絕對的影響關係。就如平常每到下雨天，我們都會擔心放在家裡的衣物和珍藏的紀念品會因為太潮濕而導致發霉，所以會使用除濕機來除濕，目的就是把多餘的濕氣排掉。
而體內如果濕氣太重，在中醫的角度上就是脾胃沒有養好，脾胃虛弱身體就會有濕氣，所以要把脾胃顧好，就必須先從日常的飲食開始做起，因為腸胃功能好壞關係到營養及水分代謝吸收。
詹宜學建議，最好的方法還是從平時開始注重身體保養、適量的運動、充分的休息、確保均衡的飲食。如此一來培養強健的免疫力，才能預防疾病的發生。
本文經 詹宜學醫師 臉書粉專《肝膽腸胃科 詹宜學醫師》授權報導
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