美國聯邦眾議員率團訪台 藍委：關心台美供應鏈安全問題
美國民主黨聯邦眾議員肯納今（19）日率代表團訪問台灣，並將會見總統蔡英文及台積電創辦人張忠謀。對此，國民黨立委江啟臣稍早表示，該團為新一屆眾議院成立後第一個訪團，有幾位議員為中國事務特別委員會成員，因此特別受到重視。他也提到，該團第一個拜訪的地方是台積電，凸顯他們關心台美間供應鏈安全問題。
記者翁子竣／台北報導
美中關係愈發緊張之際，肯納今率國會代表團，包括德州共和黨聯邦眾議員岡薩雷斯、麻州民主黨聯邦眾議員奧金克洛斯，及伊利諾伊州聯邦眾議員傑克遜等人一同訪台。訪問團此行將與蔡英文、張忠謀等人會面，促進矽谷與台灣半導體產業聯繫。
值得注意的是，肯納與奧金克洛斯同時也是中國事務特別委員會成員，此行來台引各界關注，恐再挑動兩岸敏感神經。江啟臣今則指出，去年疫情慢慢解封後，各國交流都恢復正常，包括國會外交，去年也有不少國會議員團來台拜訪立法院，而他個人也率團訪美國、東南亞和英國，是很正常的國會交流。
江啟臣認為，此次訪團受到矚目，主因是新一屆眾議院剛成立的第一個訪團，其中幾位議員是中國事務特別委員會成員，雖然不是用該委員會名義來訪，但因是成員因此格外受到重視。
江啟臣強調，該團第一個拜訪的地方是台積電，「凸顯他們關心的，其實還是台美之間供應鏈的安全問題」。江啟臣也提到，他個人與黨團還未收到相關邀請，並不清楚原因是什麼，不過希望有來立法院的話，應可以和各黨團通知，充分表達各界民意與意見。