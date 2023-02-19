吃巧克力留意「這些數字」！　避免不是真巧克力下肚

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巧克力外包裝註明「%」 數值越高入口越苦澀國立臺灣海洋大學食品科學系助理教授王上達說明，民眾購買巧克力可多加留意，目前坊間常見巧克力產品外包裝上註明「%」，這個代表總可可固形物的含量百分比，當數值越高時，入口的苦澀風味會較明顯。
符合標準 才可稱巧克力根據衛生福利部公告，要命名為黑巧克力，必須符合35%以上的總可可固形物、18%以上可可脂、14%以上非脂可可固形物；命名為白巧克力，其可可脂含量必須達20%以上，且牛乳固形物14%以上；命名為牛奶巧克力，其總可可固形物含量至少25%、非脂可可固形物至少2.5%、牛乳固形物至少12%。
如果產品原料及含量符合前述黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力的要求，可命名為「巧克力」。
以巧克力為品名者 含量至少25%若於符合公告規定之巧克力中添加其他植物油者，其添加量不得超過該產品總重量5%，且應於品名附近加標示「添加植物油」或等同之字義。此外，含餡或加工巧克力也有相關規範，若使用符合公告之巧克力添加其他食品原料製成之固體型態產品，並以巧克力為品名者，其巧克力含量至少25%，且應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同之字義。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56823
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