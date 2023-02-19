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吃巧克力留意「這些數字」！　避免不是真巧克力下肚

吃巧克力留意「這些數字」！　避免不是真巧克力下肚
吃巧克力留意「這些數字」！　避免不是真巧克力下肚

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】走進超市、賣場，貨架上總可見各種的黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力、含餡加工巧克力等，選擇琳琅滿目。而其原料為可可，最早期出現時被視為上帝的食物，如何選擇巧克力滿足心靈，又不對健康造成太大負擔？

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巧克力外包裝註明「%」　數值越高入口越苦澀

國立臺灣海洋大學食品科學系助理教授王上達說明，民眾購買巧克力可多加留意，目前坊間常見巧克力產品外包裝上註明「%」，這個代表總可可固形物的含量百分比，當數值越高時，入口的苦澀風味會較明顯。

符合標準　才可稱巧克力

根據衛生福利部公告，要命名為黑巧克力，必須符合35%以上的總可可固形物、18%以上可可脂、14%以上非脂可可固形物；命名為白巧克力，其可可脂含量必須達20%以上，且牛乳固形物14%以上；命名為牛奶巧克力，其總可可固形物含量至少25%、非脂可可固形物至少2.5%、牛乳固形物至少12%。

如果產品原料及含量符合前述黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力的要求，可命名為「巧克力」。

以巧克力為品名者　含量至少25%

若於符合公告規定之巧克力中添加其他植物油者，其添加量不得超過該產品總重量5%，且應於品名附近加標示「添加植物油」或等同之字義。此外，含餡或加工巧克力也有相關規範，若使用符合公告之巧克力添加其他食品原料製成之固體型態產品，並以巧克力為品名者，其巧克力含量至少25%，且應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同之字義。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56823

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