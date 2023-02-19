孩子放假沉迷3C恐害上課坐不住！　專家１招解救

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3C保姆 導致專注力不集中衛生福利部南投醫院何政峰職能治療師表示，陳小弟的父母平常忙於工作，又有另一2歲的妹妹需要照顧，因此常常讓陳小弟看電視或是玩平板，形成所謂的3C保姆。長期下來，陳小弟的活動量不足，又不斷的接受聲光刺激，造成上課期間產生坐不住、注意力不集中、衝動等行為。
培養使用網路正確價值觀 避免孩子不良影響藝人黃小柔近期也在網路平台上透露，過年期間不小心太縱容兒女使用3C產品，使得孩子們「突然變得很不一樣」，不僅過度成熟，還很容易對立，花了好大一番心力，才讓孩子戒除3C產品。
復健科周建文主任指出，人手一機的時代來臨，在無法避免的浪潮下，陪伴孩子面對網路是一場長期抗戰，父母必須教會孩子培養使用網路的正確價值觀，制定合宜的使用時間，才不會讓孩子的症狀加劇，造成學習落後，人際互動不佳。
兩歲前不建議看電視 動態活動增活動量根據美國兒科醫學會建議，兩歲之前，不適合讓孩子看電視或影片。人類兩歲以前的大腦發展迅速，會先大量隨機製造出神經元連結，之後會依照其真實的感官經驗，自動修剪、消除用不到的連結，只保留需要用的。
孩子接觸數位媒體的時間愈長，從事其他活動時間相對就少了；根據研究指出孩子最好每天都能有一個小時左右的運動量，而且強度要夠。
臨床上，職能治療師設計一連串的動態活動，藉由彈跳、攀爬、翻滾、衝刺、搖動等豐富的動態刺激，來提升孩子的活動量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56822
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