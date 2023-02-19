柬埔寨女托夢！10年成就《彼岸》紀錄澎湖越南難民營歷史
公共電視總經理徐秋華、導演劉建偉、總策劃劉吉雄，今（19）日出席紀錄片《彼岸他方》首映會，《彼岸他方》以1978年「南海血淚」報導中，因吃人肉而聲名大噪的「清風號」漁船作為故事切入點，劉吉雄表示：「這個駭人的故事，除了在軍方報紙連載，也改拍成電視、電影，更安排民眾參訪難民營裡的陳列館。」
記者黃雅琪/台北報導
《彼岸他方》講述1975年南越淪陷後的11年間，台灣政府在澎湖收容51艘船、兩千多名越南海漂難民的故事。時任澎湖難民營科長的「黃伯」黃瑾瑜，收容期間積極為難民爭取福利，近百歲的他受訪時驕傲地說：「民國66年6月16日到77年11月15日，我在澎湖與難民在一起，共11年6個月。」
美籍越南移民謝志親在影片中，也特別感念台灣對難民的照顧，他表示：「我很驚訝台灣難民營不同於其他國家，特地請裁縫師縫製衣褲、請鞋匠為每個人做鞋，黃伯還幫我們爭取零用金，同是難民要去美國，我們的正式服裝和菲律賓難民的襤褸衣著成對比，差別太大。」
談及拍攝緣起，曾在澎湖服兵役的劉吉雄透露：「應該是這個題材選擇了我，也或許是集體潛意識連結，20年多前有一位柬埔寨女子三度在夢中告訴我，澎湖的越南難民營即將被拆除，因此幸運記錄到拆除前的珍貴影像。」近十年的製作期程，劉建偉坦言，田野調查、文本內容是最困難的部分。《彼岸他方》將於23日晚間10點在公共電視頻道播出、公視+同步上架。