赴澳考察變旅遊團？湖北貪官沈迷賭博 輸500萬還挪公款
政府官員出國考察取經淪為「領公費旅行」的事並不罕見，中國近期也經由監察單位披露了一名嚴重違紀的湖北貪官，在任職期間赴澳門賭博112次，疫情期間還不收手改為線上博奕，更因為輸錢而挪用公款，最終遭受調查懲處。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《中國紀檢監察》雜誌日前刊發文章，指出湖北省宜昌市發改委原黨組副書記、副主任梅雲年，曾經在2007年至2018年期間私自赴澳門賭博112次。內文提到，該官員在2007年前往香港、澳門進行「招商考察」時，進入賭場「體驗了一把」，沒想到認為比玩彩券更刺激，從此便一發不可收拾。
報導提到，梅雲年涉賭金額逾人民幣4000萬元、賭輸逾500萬元，疫情期間他更通宵達旦玩「網路百家樂」，累計下注1800多萬元，並稱其「為填補賭博帶來的巨大『窟窿』，不僅向單位下屬、管理和服務對象借錢，還違規經商辦企業、違規兼職取酬，甚至挪用公款。」
內文續指，梅雲年家庭和睦幸福，「妻子是賢妻良母，女兒也非常優秀，卻都沒有及時發現和勸阻他沉迷賭博的異常行為」，同時訓示紀律教育應融入家風家教，教育引導黨員幹部家人知黨紀、明黨規，能夠從黨員幹部日常的言談舉止、穿著打扮、社交活動、文化娛樂等方面的小事小節中，及時發現苗頭、勸誡提醒。
梅雲年因涉嫌嚴重違紀和職務違法，接受宜昌市紀委監委紀律審查和監察調查，並被採取留置措施。