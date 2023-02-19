重大外傷命懸一線　「重生會」再次審視生命

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整合各科技能 強大外傷照護在強化社區外傷應變方面，亦由高雄醫學大學附設中和紀念醫院戴嘉言副院長與《壯闊台灣聯盟》理事長吳怡農簽訂合作協議，擬藉高醫的醫療專業與壯闊台灣於民眾推廣災難應變的經驗強化社區急救能量，建立韌性社區。今年特別強調透過連結傷害資料與重生會夥伴分享，希望透過根基於「支持、賦能、與串聯」的傷患重生與資料循環結合過程，建立未來更強大的當責外傷照護生態。
重要緊急醫療 外傷團隊前鋒外傷及重症外科陳昭文主任指出，重大外傷病患沒法預期發生時間與地點，當發生在急救資源窘迫的區域，由於外傷複雜性常涉及跨科別協作，需後送至擁有完整科別的醫學中心才能接受確切治療。雖然急重症照護備極辛勞而且常被忽視，但重生會就是讓所有前後線團隊透過倖福者重聚而再次充電的絕佳場合。
重大外傷病患 治癒宛如重生高雄市倖福者聯盟協會理事長郭良基則表示，重大外傷病患能夠存活除了依靠本身的努力外，從一開始的救護，到治療過程中，可能須接受多次的手術，復原的漫漫長路中，家人和朋友的陪伴和支持都很重要。而重生會除了是一個讓醫病雙方可以相聚，了解雙方的努力與經歷的機會外，也希望可以在過程中讓病友、家屬們彼此交流，互相加油打氣，建立善的連結。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56835
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