想買AirPods Pro 2先別睡！全國電子2/20「夜殺」6388元
▲全國電子今（20）日凌晨0時～8時推出深夜特殺夜殺活動，若有搶到滿額折扣碼，AirPods Pro 2可用6388元就能買到，比官網售價7490元有超過千元的價差 。(圖／記者周淑萍攝)
記者周淑萍/綜合報導
2023-02-20 00:01:00
蘋果最新耳機AirPods Pro 2目前蘋果自家官網售價為7490元，月前全國電子曾經在蝦皮做過快閃優惠，最便宜可以用6388元買到，讓不少買到低價的網友大呼：「便宜！」上一波沒跟上車，這次要跟緊了！根據全國電子內部人員透露，2/20凌晨0時~8時推出
夜殺專區，專區內滿5200元輸入「LOVEU」序號可現折500元，滿13140元可折1314元，等於折扣後再打9折，AirPods Pro 2再現6388元甜甜價！
全國電子近年積極轉型，急欲搶攻年輕族群，除了有大小家電，其實店內有不少蘋果商品，且價格都「揪感心」的便宜，搭配夜殺活動可以再省一波。夜殺活動是指全國電子每月20日凌晨0時～8時限時優惠。這次2/20夜殺折扣祭出蘋果耳機、平板、電腦、手錶等優惠，且滿5200元輸入序號可現折500元，滿13140元可折1314元，特價後還可現折，折扣下來價格算是非常優惠。
舉例來說，AirPods Pro 第二代耳機原價是7490元，全國電子賣場常態優惠價格為6888元，2/20凌晨下單且有搶到優惠序號「LOVEU」，即可現折500元，最後可以用6388元買到，價格直接輾壓美式賣場的6999元，如果一次買
兩組，又有搶到1314折扣碼，折扣後價格為12462元，等於一組只要6231元，比之前在蝦皮的優惠還要低。
除了耳機還有
Apple Watch S8 鋁金屬(41午夜) 搶券折扣後只要11,755元。 MacBook Air M2 13.6吋 512G 搶券折扣後40,896元，比原價便宜6000元；以及 iPad 9 10.2吋 256GB 太空灰(Wi-Fi) 搶券折扣後14,086元。但折扣碼會是噱頭只發少量嗎？《NOWnews今日新聞》實際詢問業者，內部人員表示，無法透露發送的組數，但至少會有誠意提供3位數的名額。搶買耳機趁這波算是相當優惠。 ▲2/20 凌晨0點～8點，全國電子推出深夜優惠，可享折扣再滿額現折。(圖／翻攝全國電子官網)