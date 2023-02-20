心腎是一體？透析病友必看！當心成為心腎症候群目標！

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心臟、腎臟是難兄難弟？什麼是心腎症候群？
腎衰竭為什麼會影響心臟功能？
・腎臟過濾功能下降，導致體內水分滯留，增加心臟負擔。
・毒素無法完全清除，造成離子、酸鹼不平衡，長期下來可能導致心臟衰竭。
・腎功能異常，引發左心室肥大，增加心臟衰竭風險。
・腎功能異常造成的高血壓，也會影響心臟功能。
・伴隨腎性貧血，將影響心臟收縮，久了就容易心臟衰竭。
心腎症候群大致可分為以下五個種類：
第一型：急性心臟功能惡化導致腎損傷或腎功能惡化。
第二型：慢性心臟功能異常導致腎損傷或腎功能惡化。
第三型：急性腎功能惡化導致心臟損傷或心臟功能惡化。
第四型：慢性腎功能惡化導致心臟損傷或心臟功能惡化。
第五型：其他系統性疾病導致心臟或腎臟功能惡化，例如高血壓。
洗腎也要看心臟功能！？致命的心腎症候群有解？
腎友在進行透析時，不是坐（躺）著四小時就能完成治療，整個透析過程像在跑步一般，因此如果觀察到血壓不穩定、抽筋等併發症，代表可能合併心臟衰竭。因此心腎症侯群重視器官間彼此的作用，而非單一器官功能的治療。
蔡尚峰醫師表示，擬定治療策略非常注重跨領域照護，當透析時發現累、喘、腫等症狀，可先由腎臟專科協助進行X光及心電圖檢查，依病情轉介心臟科做進一步的心臟超音波或心導管檢查，以利心臟衰竭診斷。即使確診了也不必過度緊張，及早使用心臟衰竭藥物治療，能減少心腎功能持續惡化，呼籲腎友可與醫師討論安排雙向轉診，及早至心臟科檢查，把握心臟衰竭治療時機！
蔡尚峰醫師分享，曾收治一名印象深刻的個案是30出頭的年輕媽媽，一開始在洗腎時，心臟收縮功能只有20分（一般人可以到65-70分），所以洗腎時常掉血壓、抽筋，透析品質非常不好，整個人也虛累累。她的母親決定要捐腎，讓她擺脫洗腎人生，但卻因為心臟功能異常，被評估手術麻醉風險過高無法進行。經轉診與心臟科一同照護後，心臟收縮功能已恢復到50幾分，也成功順利換腎，不僅解決心臟衰竭，也不用再洗腎。
早期介入治療 拒絕累、喘、腫！顧腎護心沒煩惱
如何遠離心腎症候群？
・控制三高 (高血脂、高血壓、高血糖)
・維持正常體重（避免代謝症候群）
・不亂服偏方或草藥
・戒菸、戒酒
如何及早發現心臟衰竭或腎功能異常？
心臟衰竭：累、喘、腫
腎衰竭：泡、水、高、貧、倦
如果您是正在接受透析的患者，務必警覺累、喘、腫；即使沒有症狀，也要配合醫師定期檢查，早期發現、早期治療，穩定心臟功能，才能同時顧腎又護心，保持良好的生活品質！
本衛教文章由台灣諾華協助刊登（TW2302014486）
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