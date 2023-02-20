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非洲爆出「馬堡病毒」疫情　致死率達88%！羅一鈞分析台灣風險

非洲爆出「馬堡病毒」疫情　致死率達88%！羅一鈞分析台灣風險
非洲爆出「馬堡病毒」疫情　致死率達88%！羅一鈞分析台灣風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】近日，非洲國家赤道幾內亞（Equatorial Guinea）爆發馬堡病毒（Marburg Virus）疫情，根據當地政府資料顯示，馬堡病毒致死率高達88%，世界衛生組織（WHO）示警，病毒具高度傳染力，周邊鄰近國家應注意。

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COVID-19疫情仍在持續中，現在非洲國家又傳出馬堡病毒疫情，許多人擔心台灣是否須嚴加防疫？指揮中心發言人羅一鈞表示，馬堡病毒疫情發生在非洲，又是經由果蝠傳染，亞太地區風險較低，但後續仍需觀察疫情擴散情況。

馬堡病毒非洲現蹤！　WHO：致死率高、傳播力強

非洲國家赤道幾內亞爆發馬堡病毒（Marburg Virus）疫情，世界衛生組織（WHO）表示，當地至少有9人染疫喪命、16例疑似病例，這些民眾都有發燒、疲倦、嘔吐、腹瀉等症狀，且嘔吐物、糞便都有帶血的情況。

根據《CNN》報導，鄰近國家喀麥隆（ Cameroon）雖然已在赤道幾內亞發現出血熱病例後，就實施邊境管制避免病毒傳播，但仍擋不住病毒侵入，在2月13日時，喀麥隆出現2起疑似病例，而且兩人都未去過遭受馬堡病毒侵襲的地區。

世界衛生組織指出，馬堡病毒具有高度傳染性，死亡高達88%，而且沒有治療方法，也沒有疫苗能預防，周邊鄰近國家應注意。

馬堡病毒是什麼？　有哪些症狀？

目前，台灣將「馬堡病毒出血熱」與COVID-19、伊波拉病毒感染等，共同列為第五類法定傳染病。馬堡病毒症狀與伊波拉相似，羅一鈞表示，馬堡病毒與伊波拉病毒都是同一家族，屬於絲狀病毒。

根據疾管署資料顯示，感染初期會有突發高燒、嚴重頭痛、倦怠、肌肉痛等症狀，發病後3－5天會出現全身紅疹，伴隨嚴重腹瀉、嘔吐等，發病後5－7天還會有嚴重出血現象，除嘔吐物及糞便帶血外，牙齦、鼻子等可能會自發性出血。

非洲爆馬堡病毒疫情　台灣有風險？

馬堡病毒致死率高、傳播力強。在COVID-19疫情還未結束的情下，又傳出馬堡病毒疫情，不免讓民眾相當擔憂，不過，羅一鈞表示，目前台灣還不需過擔心。

他指出，目前疫情發生在非洲國家，而且是透過果蝠傳播，不管是動物傳播到台灣，或是透過人坐飛機將病毒帶進國內，亞太地區風險都偏低，而且WHO和當地國已介入處理，預期馬堡病毒疫情應該可以獲得控制。

不過，羅一鈞也提到，後續仍需觀察馬堡病毒在當地國以及鄰近國家，是否有如過去伊波拉病毒擴散的情形發生，但目前民眾還不需過度擔心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56871

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