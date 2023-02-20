身兼多職活出自信　陶晶瑩女性哲學「討好自己」

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女性與時間站在對立面？「女人與時間，是否就該站在彼此的對立面？」陶晶瑩表示，很多女性擔憂時間在自己的臉上與身上留下歲月的痕跡，一直在尋找青春不老的秘密，其實最重要的是與自己和解，找到最適合自己的生活態度與保養方式，而不是大家都變成一樣的臉，才是永恆的美感。
陶晶瑩表示，女性出社會後都會習慣討好別人、男朋友、老公、小孩，希望獲得他人的認可與贊同，但卻把自己擺在最後一位。近年外界提倡「愛自己」，她認為愛自己不只是做SPA、喝下午茶就結束，應該是了解自己的需求、不要在意負面評價、打從心底讓自己變好。
工作壓力爆滿 學習事緩則圓出道33年的陶晶瑩舉例，以前LIVE播報新聞，須搶時間且生怕念錯字，工作壓力大到快爆炸、擺出臭臉，「後來慢慢懂得，說錯了改正就好了，不一定要緊繃到整個團隊都跟你一起緊繃，我們自己也在學習跟修正這條路。」
她以劉文正假死風波為例，「看過很多人生風景之後，你就知道很多事情事緩則圓，有時候慢慢來反而比較快。」
除了保持早睡早起、清淡飲食、充足運動，陶晶瑩也會在工作之餘觀賞藝文活動、學習新知，並且和家人維繫良好關係，「生活充滿愛很重要，擼擼狗、擼擼老公、擼擼小孩，交流會讓你充滿了能量，隨時可以充電。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56866
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