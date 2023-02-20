老翁胸悶誤以為染新冠　原來是心血管阻塞

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亞東醫院心臟血管內科林恆旭醫師指出，民眾因害怕手術而不願接受心血管手術治療，是非常危險的，但也有部份病患的冠狀動脈病變不合適接受侵入式的手術治療，過去只能以傳統藥物治療，所幸醫療科技日新月異，不斷有新的治療方式，以心臟震波治療搭配藥物控制，這樣的方式在歐洲臨床上應用比較多，由專業醫師評估為期3個月9次，每次30~60分的體外心臟震波治療，患者7成以上陸續都有舒緩改善。
輔助性心臟震波治療為非侵入式的體外治療模式，林恆旭醫師表示是以0.09毫焦耳/平方毫米的低能量，震波刺激心臟使得血流擴及範圍加大，改善心臟缺血問題及心臟功能，適用於缺血性心臟病及心衰竭病人。有心絞痛、心肌缺氧現象但不願或不適合心導管治療者，或是已藥物治療及心導管手術後仍心絞痛者可經過醫師專業評估過搭配藥物治療。
根據衛生署統計，台灣心血管疾病平均病發年齡為52歲，心血管疾病患也有逐漸年輕化的現象。建議心血管疾病的預防須從日常作息改善，控制好三高數值的健康飲食及規律運動不可忽視，以及避免菸酒與長期熬夜。國民健康署提供40至64歲的民眾三年一次的免費將康檢查，65歲以上的民眾更有每年一次的免費健檢額度。一般民眾則可以定期安排一年一次健康檢查，以提升及早發現病症的機率。民眾若有胸悶、揪心、心悸…等等異狀，一定要儘快就醫。
▲林恆旭醫師進行非侵入性心臟病治療(圖中非當事人)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56845
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