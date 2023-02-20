家人不看醫生、不檢查怎麼辦？醫教掌握４原則：「用對方的語言」！

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「我人好好的幹麻看醫生？」洪暐傑醫師表示，「我人好好的幹麻看醫生？」可說是拒絕檢查最常見的例子之一，但一般情況下，身體出問題並不會立即出現症狀，等到身體真的感覺到有事的時候，通常機能已剩不多。像是腎臟功能異常一般在壞到剩25%前是不會有症狀的，等到發現往往已壞到剩不到25%。高血壓也不會有症狀，常見是到中風、心肌梗塞那天才知道。骨質疏鬆症患者也多是在跌倒、發生骨折、甚至臥床的當下才知道有骨質疏鬆症。「這就像小孩平常在學校，沒人說就沒事？等到老師打電話來的那天就知道事情大條了。」
「沒看醫生還好，一看反而出問題。」同樣的道理，有些民眾也會認為「沒看還好，一看醫生反而真的出問題」，這其實倒果為因，是身體已經損壞了，醫師只是剛好在這時間點看到，而非看了之後反而有事，若不看反而真的可能會出事。醫師也常會和民眾呼籲「這就像檢查車子一樣，檢查到問題所以要維修，而不是技師把車弄壞了。」
「看醫生會影響心理，反而不健康。」至於有些人會認為「看醫生知道有病之後影響心理，反而不利健康。」洪暐傑醫師則表示，心理健康自然是要顧，但更重要的是身體健康，兩者之間要取得平衡，自然是先檢查，若真的有疾病在身再調整心情，可運動調適心情，或看身心科。而非像是「看到成績單心情會不好，那我就乾脆都不看。」這樣自然不知道哪裡有問題。
「吃這個就好了呀，隔壁也都這樣吃。」另外，也有些民眾會認為「我吃這個就好了呀，隔壁鄰居也都是吃這個。」，這首先要看吃的是什麼，正規管道取得的營養品倒還好，但沒有治療效果，而是偏方反而會傷身，就算是藥物同病也未必同治。我們也常看到「阿平平一樣喝大骨湯，怎麼你孩子長這麼高。」除了人不同之外，大骨湯也並沒有什麼長高的作用。
40歲定期健檢，風險者再提早。養成好習慣，別讓小病變大病！
洪暐傑醫師表示，為了避免小病拖久變大病，一般40歲開始就建議成人進行健康檢查，且有補助。而視個人需求、個人風險，也可提前檢查個別不同項目。例如女性性行為後或30歲就可以開始進行子宮頸抹片檢查，一般民眾50歲可做大腸癌篩檢，但若有大腸癌家族史則可再提前10歲開始檢測，有乳癌家族史也是如此。
家人不看醫生、不檢查怎麼辦？掌握４原則：「用對方的語言」！
若長輩說什麼就是不肯看醫生，甚至勸著勸著就吵了起來，洪暐傑醫師表示，千萬別忘了原本的初衷是為了家人著想，方法也要對，避免強迫，更重要的是不要放棄。
從前面我們可以觀察到，洪暐傑醫師大多會以日常輕鬆、貼近當事人能懂的例子勸說，像是日前施打新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，有阿伯認為沒事幹嘛打，洪暐傑醫師就勸「阿伯，這就像點光明燈，有點有保佑。」，阿伯就懂了。用對方的語言讓對方知道為何要這麼做，並避免威脅的口吻強迫送醫。這就像小時候爸媽盯著寫作業、設立門禁等，同樣是為了我們好，但讓人不舒服，若能讓對方理解更有幫助。而若是長輩一直都勸不聽，也別放棄，可再多換些嘗試勸說，相信總會找到聽得進去的方法。
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