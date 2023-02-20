麻醉風險知多少？手術前必看！精準麻醉攻略一次看

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麻醉太深太淺都不行！精準麻醉助攻降風險！
臺北榮民總醫院麻醉科丁乾坤主任說明，麻醉需要三大要件組成，包括睡眠、肌肉鬆弛、止痛。若給予劑量太淺，可能在術中甦醒，影響手術的進行與安全；劑量太深也會造成術後譫妄、肺炎、低血氧等併發症。傳統臨床上，評估病患麻醉深度狀況的方法大都較為主觀，需仰賴麻醉專科醫師經驗及病患在術中的生命跡象，來給予適當劑量。
近年隨著精準醫療普及，藉由儀器輔助讓醫師能更精密監測患者狀況，並透過新型專一逆轉劑的輔助，在手術完成後，迅速幫助病患從麻醉狀態中恢復肌力，避免傳統逆轉劑術後殘留或逆轉不全，造成術後併發症風險。
手術當天來回！？精準麻醉＋微創手術更安心
臺北榮民總醫院胸腔外科許瀚水主任表示，以往進行手術需要花費三、四個小時甚至更久，現在有精準麻醉搭配微創手術，不僅讓患者更放心「睡覺」，醫師執刀也能更準確。他曾收治一名病患，被問說是否要出院時，還嚇一跳說：「主任，我今天才開完刀呢！」因為麻醉的進步，讓病患恢復快、傷口疼痛少，有機會達到手術當天來回的願景。
術前評估不馬虎！北榮ERAS提升手術體驗
台北榮民總醫院胸腔外科和麻醉科是國內導入ERAS術後加速康復處置的先導團隊，透過多專科介入，提供病患需求制定治療。特別是進行手術時，麻醉專科能給予最適當劑量，避免術後併發症，病患能快速恢復、提早出院；對胸腔外科來說，手術的可能性也大幅提升，而高齡患者經評估後也有機會接受手術治療，即將要接受手術的你或家人朋友們能更安心地接受治療唷！
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