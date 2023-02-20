只有女性應打HPV疫苗？錯！病毒不分男女　男性感染恐罹「這些」癌症

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圖／國民健康署辦理「HPV疫苗守護家中寶貝的未來」記者會
HPV疫苗可預防子宮頸癌 男性也應施打HPV感染後一般沒有明顯症狀，約有9成感染者會在1年內自行消除，但若超過1年未消除就會形成「持續性感染」，而罹患子宮頸癌的主要原因就是持續感染人類乳突病毒（HPV）。
根據國健署資料顯示，子宮頸癌是台灣女性癌症發生率第10位，109年有1,436名子宮頸癌新診斷個案，110年更有608名女性死於子宮頸癌。目前感染HPV後無藥物可治療，所以預防感染及接種疫苗更顯重要。
世界衛生組織（WHO）建議，由於青少女性行為尚未活躍，此階段介入預防措施效果較佳，應針對9-14歲女性進行HPV疫苗接種。台灣也積極推動HPV疫苗接種服務，提供國中女生公費HPV疫苗種服務。
2月17日更舉辦「HPV疫苗守護家中寶貝的未來」記者會，呼籲HPV疫苗接種的重要性。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈醫師、臺灣兒科醫學會秘書長彭純芝醫師也在會中提到，HPV疫苗副作用小，又有很好的預防效果，民眾可安心接種。
此外，男、女共同施打HPV疫苗是國際趨勢，呂俊毅也指出，HPV持續感染不僅會引發子宮頸癌，還會造成其他癌症，男性雖然沒有子宮頸，但若被HPV感染也有可能得到生殖泌尿道癌、頭頸部癌等，不論男性、女性都應接種HPV疫苗，減少子宮頸癌和其他癌症發生的可能。
HPV疫苗+抹片檢查 避免癌症危害健康目前，台灣食品藥物管理署已核准上市之3種HPV疫苗，均可以預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型人類乳突病毒（第16、18型）。有研究顯示，接種HPV疫苗保護力至少可達8年以上。
針對子宮頸癌，國健署也補助30歲以上婦女，每年1次免費子宮頸抹片檢查。國健署署長吳昭軍表示，子宮頸癌是少數可用疫苗預防的癌症，HPV疫苗施打、抹片檢查都可保護女性免於癌症危害，希望符合資格的民眾能積極參與，保障自身健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56855
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