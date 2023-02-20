助攻免疫治療！造血幹細胞「擴增技術」改善難治疾病困境

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衛福部核准造血幹細胞移植可應用於惡性腫瘤、血液功能異常與免疫功能異常疾病，其中尤以周邊血幹細胞免麻醉非侵入式的取得方式，較傳統骨髓幹細胞更常用於臨床治療。長春藤生物科技擁有衛福部核可等級之細胞儲存庫與領先的免疫細胞擴增技術，將成為免疫治療的新選擇。
儲存良好優質幹細胞 讓免疫治療技術不斷優化
過去十年的醫學進步，免疫療法已成為新一代癌症治療方式，現今周邊血造血幹細胞移植較傳統骨髓移植更常見，因為樣本採集更容易、採集過程較短且舒適、能夠採集到的幹細胞數量較多、移植後分化再生出新血球速度快，這些因素都提供了幹細胞移植成功的關鍵。
目前衛生福利部核准造血幹細胞可應用於再生醫學治療的疾病如下：
1.惡性腫瘤：血癌、神經母細胞瘤、多發性骨瘤、骨隨發育不良症候群等
2.血液功能異常之疾病：先天性紅血球再生障礙性貧血、嗜血淋巴組織細胞瘤弊病、眼部皮膚白化症、重度海洋性貧血等
3.免疫功能異常之疾病：複合免疫不全症候群（SCID）、高免疫球蛋白M症候群、X-連結淋巴增殖病等
幹細胞治療三大先備條件：採集、儲存與細胞擴增技術
要讓幹細胞發揮最大治療效果，從最初的採集、運送、儲存到最後擴增都有完善的SOP流程與系統管理：
一、專業的採集到臨床應用的SOP：周邊血造血幹細胞療程中的胞液凍晶-外泌體（exosomes）製造成凍晶：獨立多艙體冷凍乾燥機，凍存前後產品的允收標準是黴漿菌、內毒素、無菌測試皆合格，每年解凍測試幹細胞特性試驗，以確保儲存的幹細胞活性
二、衛福部核可人體器官保存庫：自動填充監控系統的大型氣相液態氮貯存槽，全程嚴密監控細胞狀況，自動通報處理，確保產品品質、安全性與穩定性
三、獨家專利的造血幹細胞擴增技術：幹細胞純度為93%，只需要14天的培養就能擴增造血幹細胞至臨床治療可以使用的幹細胞數量，純度更提高至96.6%，為業界極高的純度，顯示造血幹細胞擴增技術純熟且改良方向精準。
擴增周邊血造血幹細胞，擴大應用治療更多病症
幹細胞療法將持續進行包括移植手術、藥物開發、以及基礎研究，亦積極應用保存庫幹細胞於治療慢性缺血性腦中風，下肢缺血，血液腫瘤及實體癌…等臨床治療，並期望將幹細胞產品拓展至新應用領域，如用於治療複雜的基因疾病、癌症、整形醫美等。
目前已有陸續組織細胞治療醫療聯盟，從三軍總醫院、雙和醫院、國泰醫院、萬芳醫院、成大附設醫院、中山醫附設醫院、宏恩醫院、台中榮總等，逐漸締結專業人員夥伴，進行自體免疫細胞治療技術優化，以其未來更運用更多個案，解決血液腫瘤、肝癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、結腸直腸癌、神經膠質母細胞瘤等疾病，期望創造更多的更舒適、治癒力更好的醫療應用。
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