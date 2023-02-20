「關節痛」是風濕、痛風還是退化？看症狀、做檢測才能對症下藥

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關節炎的分類
洪暐傑指出，關節發炎疼痛有好幾種常見的原因，像是退化、類風溼性關節炎、痛風這幾種。
退化性關節炎
退化性關節炎通常是因為年齡、使用過度、負重多等等造成的「退化」，因為發生的原因跟使用多和負擔多有關，所以多發生於常常使用或者吃重的關節，像是膝蓋、髖部和手指，因為很多工作像是寫字、提重、家事大多都使用手指。其症狀特色是使用或負擔多的時候疼痛變嚴重，休息的時候會改善，嚴重發炎時關節也會紅腫和發熱疼痛，長期退化情況下，關節可能會有骨刺、變形、凸起來的結節等情況。
類風溼性關節炎
這是一種自體免疫疾病，也就是免疫力攻擊自己的關節，造成關節發炎，這類型的關節炎和基因遺傳有關，通常是小的關節為主，像是手指、腳趾等，也常有兩邊的關節同時發生疼痛，在早上起床的時候可能會出現早晨僵硬的現象，大概一個小時後才會比較改善，長期的類風溼性關節炎也可能會造成關節變形的情況。所以注意的方式是，如果當自己的手指腳趾關節，一次有好幾個關節出現疼痛、紅腫、發熱等情況時，就要注意是不是類風溼性關節炎的可能性。
痛風性關節炎
痛風性關節炎的特色，從它的名字就可以知道，「痛就像一陣風」，風很快速吹過來，過了之後船過水無痕；痛風的疼痛常常會快速的發生，在24小時之後突然的達成非常嚴重的大痛，接著兩三天到一週之後，可能就完全沒感覺疼痛的存在。通常痛風的發作會是一個關節有明顯的紅腫熱痛，摸到會更痛，常常發生在手指、腳趾、腳踝等，尤其是大拇趾根部的那一個關節，容易在吃完大餐之後發生，像是喝了濃湯、含糖飲料、高湯、酒之類，當天晚上開始覺得怪怪，隔天就變成大痛到受不了。
尿酸高就是痛風嗎
上述阿北有提到以前尿酸都有高，認為關節痛就是痛風造成的，但其實尿酸高不代表每次關節痛都是痛風。洪暐傑說明，很多人會以為尿酸裡面的有一個「尿」字是驗尿，但是其實是「驗血」檢查出來的，而痛風確實是因為我們的尿酸高，尿酸在關節中形成了結晶，造成了發炎疼痛。
尿酸越高，發生痛風的機率越高；尿酸的標準是少於7.0 (mg/dL)，但也有許多尿酸數值高於標準的人都沒有痛風發作，且大概有10%以上尿酸數值大於10 mg/dL的人沒有發生過痛風。所以抽血尿酸數值高，不代表關節痛就是痛風。
最準確的診斷方式，是直接從痛的關節裡面抽出關節液，看看有沒有尿酸結晶。
尿酸正常就不是痛風嗎
不過洪暐傑也提到，在突然痛風發作時當下直接抽血驗尿酸的話，有大約30%的人當下尿酸的數值可能是正常的，後續過了一陣子如2週以上再抽血，卻發現尿酸數值高起來了；這是因為當血液裡的尿酸跑去關節裡形成結晶、造成發炎、導致痛風發作時，血液裡的尿酸就會變少，因此急性痛風發作時抽血尿酸數值正常，也不代表不是痛風。
需看症狀綜合評估
所以綜合上面說的，尿酸高不代表會有痛風發作，尿酸正常不代表當下的關節痛就不是痛風；因此關節痛到底是不是痛風，還是要看症狀來綜合評估比較準。
阿北的手痛
洪暐傑解釋，由於阿北的手是好幾個關節痛了好多年，這特色就不像是痛風的單一關節、快速開始、快速結束的症狀，他幫阿北照完X光之後發現蠻多關節都有骨刺和變形，因此判斷是退化性關節炎。經詳細了解後，阿北以前的工作是物流業，需要常常搬重物和提東西，可能是手指退化的原因。
本文經 家醫科主治醫師洪暐傑 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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