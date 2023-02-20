吃香菜會讓皮膚「變黑長斑」？　醫揭香菜被誤解真相：維C比番茄高3倍！

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在臨床實證下，確實有許多物種屬於光敏感性，例如芹菜、香菜、九層塔、檸檬、柚子、葡萄柚、柑橘類水果、歐芹、芫荽、茴香等，含有特殊的化學物質呋喃香豆素（Furocoumarins），當皮膚「直接接觸」這個化學物質後（例如用手擠檸檬）若沒有清潔乾淨，又暴露於陽光紫外線照射下，就會導致皮膚發炎、紅腫、甚至起水泡，甚至產生色素沈積使皮膚變黑，這種情況有時候會被誤診為濕疹、蜂窩織炎、過敏性接觸性皮炎。
食用光敏感食物真的會變黑？
但吃了上述這些光敏感食物，就會引起植物光照性皮膚炎嗎？陳昱璁解釋，其實吃進去的呋喃香豆素會經由腸胃吸收、血管輸送到皮膚的濃度相當低。根據一份研究顯示，受試者吃下300公克芹菜之後，用UVA照射後皮膚並沒有變黑的反應，而且血液中也沒有檢測到呋喃香豆素。更何況我們平時吃香菜大多是當佐料吃，並不會吃那麼多，所以除非同時服用巨量的香菜，並且馬上去長時間曝曬強烈紫外線，才可能有皮膚發炎、變黑的風險，但陳昱璁認為這狀況在現實中不大可能發生，這些食物通常不會大量且長期不斷地食用，因此在體內的濃度非常低，用「吃的」引起過敏反應的機率不大。
香菜其實富含許多營養素，包含維生素A、B、C、K、胡蘿蔔素，以及鈣、鐵、磷、鎂等礦物質，其維生素C還是番茄的3倍，而胡蘿蔔素是番茄的10倍。此外一些實驗還顯示香菜可能有預防失智、心血管疾病和抗癌的功效。建議下次餐點看到香菜，不妨嘗試看看！
陳昱璁總結，如果皮膚接觸到光敏感性食物的汁液，記得要清潔乾淨，如果是食用，則不須擔心會有皮膚曬黑的問題。
本文經 皮膚科醫師陳昱璁 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
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