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吃香菜會讓皮膚「變黑長斑」？　醫揭香菜被誤解真相：維C比番茄高3倍！

吃香菜會讓皮膚「變黑長斑」？　醫揭香菜被誤解真相：維C比番茄高3倍！
吃香菜會讓皮膚「變黑長斑」？　醫揭香菜被誤解真相：維C比番茄高3倍！

每日健康-每日都做得到的健康

大眾對於「香菜」的評語可說是兩極化，喜歡吃香菜的人就會說，華人料理像是夜市裡的潤餅、蚵子麵線、大腸麵線、豬血糕，少了香菜就完全失去了這道料理的「味道精髓」；不喜歡吃香菜的人除了覺得香菜味道很噁心，還說吃香菜會讓皮膚變黑長斑。對此皮膚科醫生發文解說，若皮膚直接接觸到「光敏感食物」的汁液後沒清洗乾淨，的確可能使皮膚曬黑，但無須擔心吃這類食物會讓皮膚變黑的問題；且香菜的維生素C遠比番茄高3倍，還可能有預防失智、心血管疾病和抗癌的功效。

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板橋諾貝爾皮膚科美學診所院長陳昱璁在臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》發文說明，「光敏感食物」會引起植物光照性皮膚炎（Phytophotodermatitis），所謂的光敏感食物是指某些植物水果會讓皮膚對紫外線的敏感度變高，進而使皮膚細胞組織產生過敏反應。

在臨床實證下，確實有許多物種屬於光敏感性，例如芹菜、香菜、九層塔、檸檬、柚子、葡萄柚、柑橘類水果、歐芹、芫荽、茴香等，含有特殊的化學物質呋喃香豆素（Furocoumarins），當皮膚「直接接觸」這個化學物質後（例如用手擠檸檬）若沒有清潔乾淨，又暴露於陽光紫外線照射下，就會導致皮膚發炎、紅腫、甚至起水泡，甚至產生色素沈積使皮膚變黑，這種情況有時候會被誤診為濕疹、蜂窩織炎、過敏性接觸性皮炎。

陳昱璁醫師 授權提供
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食用光敏感食物真的會變黑

但吃了上述這些光敏感食物，就會引起植物光照性皮膚炎嗎？陳昱璁解釋，其實吃進去的呋喃香豆素會經由腸胃吸收、血管輸送到皮膚的濃度相當低。根據一份研究顯示，受試者吃下300公克芹菜之後，用UVA照射後皮膚並沒有變黑的反應，而且血液中也沒有檢測到呋喃香豆素。更何況我們平時吃香菜大多是當佐料吃，並不會吃那麼多，所以除非同時服用巨量的香菜，並且馬上去長時間曝曬強烈紫外線，才可能有皮膚發炎、變黑的風險，但陳昱璁認為這狀況在現實中不大可能發生，這些食物通常不會大量且長期不斷地食用，因此在體內的濃度非常低，用「吃的」引起過敏反應的機率不大。

香菜其實富含許多營養素，包含維生素A、B、C、K、胡蘿蔔素，以及鈣、鐵、磷、鎂等礦物質，其維生素C還是番茄的3倍，而胡蘿蔔素是番茄的10倍。此外一些實驗還顯示香菜可能有預防失智、心血管疾病和抗癌的功效。建議下次餐點看到香菜，不妨嘗試看看！

陳昱璁總結，如果皮膚接觸到光敏感性食物的汁液，記得要清潔乾淨，如果是食用，則不須擔心會有皮膚曬黑的問題。

本文經 皮膚科醫師陳昱璁 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導

陳昱璁醫師 授權提供
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