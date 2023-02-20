T1／被鬥毆事件波及！　魔獸恐遭禁賽還給台灣籃壇建議

T1／聯盟做出正式懲處公告　陳孝榕被罰款5萬元禁賽3場

▲台啤與雲豹爆發嚴重的肢體衝突。取自官方YouTube
▲台啤與雲豹爆發嚴重的肢體衝突。取自官方YouTube

記者黃建霖/綜合報導

桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊昨天在天母體育館進行的賽事中，爆發了嚴重衝突。今(20)日T1聯盟也做出正式懲處回應，經重大決策委員會決議，陳孝榕被罰款5萬元，禁賽3場；蔣淯安則被罰款2萬5千元，並禁賽1場。

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此役終場前50.3秒，雲豹已經大幅領先、勝負已定，但雙方後衛陳孝榕與蔣淯安之間對抗的火藥味卻不斷升級，在一個回合中後者疑似揮肘後衛保護自己圓柱體，卻因此引起了激烈衝突，台啤助理教練林玠禾衝進場內揮拳，讓此次衝突升級為兩軍大亂鬥。

經過電視檢視判決，台灣啤酒英熊蔣淯安、黃鎮、梁浩真、曹薰襄和助理教練林玠禾，桃園永豐雲豹陳孝榕、曾品富、霍華德、林宜輝、艾夫伯、助理教練維達斯和未登錄球員黃奕勝，兩隊共12人遭奪權。

T1完整後續懲處如下：

一、 個人判罰結果

1. 桃園永豐雲豹-陳孝榕

說明：第四節最後 0:51桃園永豐雲豹陳孝榕持球揮肘擊中台灣啤酒英熊蔣淯安頭部，隨後蔣淯安動手推陳孝榕，陳孝榕做出揮手動作並發生推擠衝突。後續與台灣啤酒英熊助理教練林玠禾衝突中，也做出出拳行為。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

2. 台灣啤酒英熊-蔣淯安

說明：第四節最後 0:51 台灣啤酒英熊蔣淯安防守桃園永豐雲豹陳孝榕時，因陳孝榕持球護球動作過大，揮肘擊中蔣淯安臉部，蔣淯安即動手推陳孝榕。

判罰：處罰款二萬五千元整，記點2點(禁賽一場)

3. 台灣啤酒英熊-助理教練林玠禾

說明：第四節最後 0:51台灣啤酒英熊蔣淯安和桃園永豐雲豹陳孝榕發生衝突時，自板凳區衝入場內，隨即對陳孝榕進行追打。

判罰：處罰款三十萬元整，禁賽 30 場。另關於聯盟理事身分，將提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。

4. 桃園永豐雲豹-球團成員劉晉良

說明：自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台灣啤酒英熊助理教練林玠禾

判罰：處罰款二十萬元整，禁賽 10 場，並建議桃園永豐雲豹球團調整其職務。

5. 桃園永豐雲豹-盧捷閔(比賽未奪權)

說明：自板凳區進入場內，並針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾出腳攻擊。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

6. 桃園永豐雲豹-羅振峰(比賽未奪權)

說明：針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾動手攻擊。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

7. 桃園永豐雲豹-曾品富

說明：針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾動手攻擊。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)


8. 桃園永豐雲豹-黃奕勝(該場未登錄)
說明：未登錄球員，自非登錄球員區進入球場。
判罰：處罰款二萬五千元整，記點2點(禁賽一場)

二、兩隊已當場宣判取消比賽資格之球員及隊職員，由於當下行為均屬阻止衝突擴大，經檢視畫面確認不進行後續禁賽及懲處：

台灣啤酒英熊：
#0黃鎮
#27 梁浩真
#57 曹薰襄

桃園永豐雲豹：
#12霍華德
#13林宜輝
#24艾夫伯
助理教練 維達斯


三、T1聯盟對於本次衝突事件造成社會負面影響深表歉意，聯盟將加強球團、球員間溝通及教育，避免再次發生類似情事。本次事件懲處罰款，T1聯盟將全額捐出做為公益用途。

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