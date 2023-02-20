T1／聯盟做出正式懲處公告　陳孝榕被罰款5萬元禁賽3場

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經過電視檢視判決，台灣啤酒英熊蔣淯安、黃鎮、梁浩真、曹薰襄和助理教練林玠禾，桃園永豐雲豹陳孝榕、曾品富、霍華德、林宜輝、艾夫伯、助理教練維達斯和未登錄球員黃奕勝，兩隊共12人遭奪權。
T1完整後續懲處如下：
一、 個人判罰結果
1. 桃園永豐雲豹-陳孝榕
說明：第四節最後 0:51桃園永豐雲豹陳孝榕持球揮肘擊中台灣啤酒英熊蔣淯安頭部，隨後蔣淯安動手推陳孝榕，陳孝榕做出揮手動作並發生推擠衝突。後續與台灣啤酒英熊助理教練林玠禾衝突中，也做出出拳行為。
判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)
2. 台灣啤酒英熊-蔣淯安
說明：第四節最後 0:51 台灣啤酒英熊蔣淯安防守桃園永豐雲豹陳孝榕時，因陳孝榕持球護球動作過大，揮肘擊中蔣淯安臉部，蔣淯安即動手推陳孝榕。
判罰：處罰款二萬五千元整，記點2點(禁賽一場)
3. 台灣啤酒英熊-助理教練林玠禾
說明：第四節最後 0:51台灣啤酒英熊蔣淯安和桃園永豐雲豹陳孝榕發生衝突時，自板凳區衝入場內，隨即對陳孝榕進行追打。
判罰：處罰款三十萬元整，禁賽 30 場。另關於聯盟理事身分，將提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。
4. 桃園永豐雲豹-球團成員劉晉良
說明：自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台灣啤酒英熊助理教練林玠禾
判罰：處罰款二十萬元整，禁賽 10 場，並建議桃園永豐雲豹球團調整其職務。
5. 桃園永豐雲豹-盧捷閔(比賽未奪權)
說明：自板凳區進入場內，並針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾出腳攻擊。
判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)
6. 桃園永豐雲豹-羅振峰(比賽未奪權)
說明：針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾動手攻擊。
判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)
7. 桃園永豐雲豹-曾品富
說明：針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾動手攻擊。
判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)
8. 桃園永豐雲豹-黃奕勝(該場未登錄)
說明：未登錄球員，自非登錄球員區進入球場。
判罰：處罰款二萬五千元整，記點2點(禁賽一場)
二、兩隊已當場宣判取消比賽資格之球員及隊職員，由於當下行為均屬阻止衝突擴大，經檢視畫面確認不進行後續禁賽及懲處：
台灣啤酒英熊：
#0黃鎮
#27 梁浩真
#57 曹薰襄
桃園永豐雲豹：
#12霍華德
#13林宜輝
#24艾夫伯
助理教練 維達斯
三、T1聯盟對於本次衝突事件造成社會負面影響深表歉意，聯盟將加強球團、球員間溝通及教育，避免再次發生類似情事。本次事件懲處罰款，T1聯盟將全額捐出做為公益用途。