Omicron亞型變異株增69例！38例本土個案、31例境外移入
中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增69例Omicron亞型變異株確定病例，分別為38例本土個案 (25例BA.2.75、12例BQ.1、1例BA.5) 及31例境外移入 (19例BA.2.75、6例XBB、5例BA.5、1例BF.7) 。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,574例、BA.2為1,035例、BA.2.75為196例、BF.7為159例、BA.4為104例、BQ.1為56例、XBB為44例；另累計本土確定病例：BA.5為1,629例、BA.2為2,540例、BA.2.75為165例、BQ.1為49例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。
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指揮中心表示，針對國內境外移入之31例個案，入境日介於今(2023)年2月2日至2月19日。其中檢出19例BA.2.75個案分別自日本(7例)，韓國(4例)，中國(2例)，印尼、香港、泰國、越南、新加坡及澳門(各1例)移入；6例XBB個案分別自日本(2例)，土耳其、印尼、美國及馬來西亞(各1例)移入；5例BA.5分別自中國(4例)，日本(1例)移入；1例BF.7個案自日本移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年2月15日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株，惟佔比下降至約42.7%；重組變異株(含XBB.x、XBB.1.5、XBF)佔比上升至32.7%；BA.2及其衍生變異株佔比持平約13%。目前西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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