新冠病毒血清抗體監測！不願提供者2週內打「這電話」
中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，為常規監測我國新冠病毒(SARS-CoV-2)血清抗體陽性率變動情形，已請衛生福利部指定「醫療財團法人台灣血液基金會(下稱血液基金會)」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，血液基金會將針對今(112)年1-6月期間捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供疾管署檢測新冠病毒抗體與分析資料。期以該監視系統瞭解我國社區中COVID-19感染情形與變動趨勢，作為制定我國COVID-19防治政策重要依據。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，衛福部係依據「傳染病防治法」第26條、「傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法」第3條及第6條規定，指定血液基金會配合辦理，而疾管署於檢體收件後僅檢驗自然感染新冠病毒產生之抗N抗體(anti-nucleocapsid protein)，不會進行其他檢驗；另因檢體是透過隨機抽樣取得及處理致無從識別特定捐血人，且抽樣檔案已由血液基金會按程序銷毀，檢驗後之剩餘檢體亦將由疾管署依感染性廢棄物處理銷毀，因此血液基金會與疾管署均無法自檢體辨識特定捐血人，亦無法通知其檢驗結果及進行防治，但統計分析結果將適時公布。
指揮中心提醒，捐血者檢體被抽到利用的機率不到1%，血液基金會預計今年2月下旬起將以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，無電子郵件者則以紙本郵寄通知，民眾如不願意提供檢體給該監視系統利用，請於收到血液基金會信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，並請留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，以利轉知血液基金會排除該檢體給疾管署使用，捐血人不同意提供該監測系統利用其檢體，將不影響其於捐血中心的任何權益，亦不會被註記，請民眾安心。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。