實證健康照護實習　後醫學系學生前往偏鄉地區服務

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深入偏鄉村落 當地衛教疾病「實證健康照護暨偏鄉服務實習」深入到苗栗泰安鄉四個村落(象鼻部落、天狗部落、清安村與龍山部落)進行服務，由童綜合醫院協助中興大學後醫學系23名醫學生於三天中充分學習偏鄉醫療特殊性與民眾需求。
實習第一天由免疫風濕科邱瑩明主任、腎臟科吳再坤副主任先協助學生進行巡迴醫療衛教講座活動，分別在象鼻部落與天狗部落運用短劇及講座方式，向當地部落民眾介紹退化性關節炎、高血壓的疾病發生與預防。
提供到場篩檢 臨床問診評估第二天天剛亮，童醫院社區健康篩檢團隊約20人，前進到泰安鄉衛生所提供四癌與PSA篩檢服務，更派遣了一輛數位乳房攝影巡迴車到場，由蔡青劭副院長、婦產部劉錦成主任實際執行口腔篩檢與子宮抹片篩檢，不僅服務泰安偏鄉民眾103人，也讓醫學生們實地學習臨床問診、身體評估、並與民眾交流衛教。
第三天由經驗豐富、偏鄉服務二十餘年的泰安鄉衛生所賴聖民主任解說偏鄉醫療執業狀況，鼓勵學子們融入、補強偏鄉醫療，並讓學生們能一一進行心得分享與意見交流。
實地參訪訓練 體驗偏鄉醫療童綜合醫院蔡青劭副院長表示，此次課程為實習課程，目標要讓醫學生藉由實地參訪和臨床實習體驗偏鄉醫療服務內容、運作、量能及限制。讓醫學生在臨床醫師老師帶領下，擔任醫療團隊一份子，直接參與偏鄉健康照護。
學生們也都表示這次活動意義重大，不但能親自參與篩檢活動，並帶著民眾完成篩檢過程，和民眾進一步接觸與互動，更加了解偏鄉需要，讓未來的行醫路程，多了充分體認與準備。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56819
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